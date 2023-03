Energie Eon erhöht Investitionsprogramm und steigert Dividende

Essen Weil der Essener Energiekonzern die eigenen Erwartungen mit einem Gewinn (Ebitda) von 8,1 Milliarden Euro deutlich übertroffen hat, sollen jetzt auch die Investitionen um sechs Milliarden Euro steigen. Bis 2027 sollen jetzt 33 Milliarden Euro in Netzausbau, Anschluss Erneuerbarer und das Geschäft mit Strom- und Gaskunden fließen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Eon-CEO Leonhard Birnbaum sagte anlässlich der veröffentlichten Bilanz für 2022: „Die Krise macht deutlich: Die Dekarbonisierung, die Energiewende und der Ausbau der Infrastruktur müssen massiv beschleunigt werden.“ Auch für 2023 rechne Eon mit einem bereinigten Ebitda von 7,8 bis 8,0 Milliarden Euro. Die Aktionäre sollen für 2022 eine Dividende von 51 Cent je Aktie erhalten nach 49 Cent für das Jahr zuvor.

Den größten Gewinn machte das Essener Unternehmen im vergangenen Jahr mit dem Netzgeschäft und dem Kundengeschäft. Das bereinigte Ebitda stieg hier von 6,3 Milliarden auf rund sieben Milliarden Euro. Den überwiegenden Teil brachten zwar die Netze ein, aber auch die Kundenlösungen steigerten ihren Profit um fast 200 Millionen auf insgesamt 1,7 Milliarden Euro.

Trotzdem stellte Birnbaum klar: Auch 2023 werde weiterhin ein Krisenjahr bleiben. „Wir dürfen uns nicht in falscher Sicherheit wiegen. Zwar sind die Preise im Großhandel wieder gefallen, dennoch sind sie noch immer auf einem Niveau, das wir vor der Krise noch für undenkbar gehalten haben“, sagte Birnbaum.

Kostete eine Megawattstunde (MWh) im Januar 2019 auf dem Terminmarkt im Schnitt noch 48 Euro, wurde in der ersten Oktoberhälfte 2021 mit 130 Euro schon fast der dreifache Betrag fällig. Ende Dezember sprang der Börsenpreis sogar auf 325 Euro. Im Laufe des Jahres 2022 stieg er in der Spitze sogar auf fast 700 Euro die MWh. Mittlerweile haben sich die Preise auf einem Niveau von knapp 130 Euro eingependelt.

Drastische Preiserhöhung

Dass die Preise steigen ist also nicht verwunderlich. Eon hat die Preise für seine Strom- und Gaskunden sogar erst deutlich später angehoben als andere Energie- und Grundversorger. Dafür aber auch nicht zu knapp. Erst im Januar gab es erneut eine drastische Erhöhung: Für Kunden außerhalb der Grundversorgung verdoppeln sich die Kosten teilweise ab dem 1. März.

Von 26,9 Cent die Kilowattstunde geht es dann teilweise hoch auf 50,11 Cent. Zwar greift gleichzeitig die Energiepreisbremse für einen Großteil dieser Kosten. Einer Kundengruppe hilft das zurzeit aber wenig: denjenigen, die von Eon Fernwärme beziehen.

Die bekamen teilweise schon im November Nachzahlungsforderungen von mehreren Tausend Euro für das Jahr 2021. Auch für 2022 sollen die Kosten noch einmal massiv steigen. Ein Durchschnittshaushalt in Hamburg könnte dann bis zu 3000 Euro mehr bezahlen als geplant.

Die Verbraucherzentrale hält die Preiserhöhungen des Essener Energieversorgers Eon für rechtswidrig. Der Bundesverband (VZBV) plant deswegen nun sogar mit einer Musterfeststellungsklage gegen das Unternehmen vorzugehen, wie das Handelsblatt vorab berichtete.

„Wir halten diese Preiserhöhungen für unwirksam, weil die Preisänderungsklauseln nicht den rechtlichen Anforderungen entsprechen“, glauben die Verbraucherschützer. Mit der Preisformel bestimmen Eon und andere Fernwärmeanbieter den Preis für ihr Produkt.

Die Bestandteile können individuell festgelegt werden. Nur zwei Elemente müssen per Gesetz darin enthalten sein: die Erzeugungskosten durch das Unternehmen und die jeweiligen Verhältnisse auf dem Wärmemarkt.

Landeskartellämter auf Preissprünge aufmerksam geworden

Eon orientiert sich dafür unter anderem an einem Index für den Erdgasbörsenpreis. Das ist ein Hauptgrund für die massiv gestiegenen Fernwärmepreise bei dem Konzern – und einer der Kritikpunkte der Verbraucherschützer: Eon sei einer der wenigen Anbieter, die diesen speziellen Index zugrunde legen. Die meisten Unternehmen orientieren sich hingegen an anderen Indizes, die zu deutlich günstigeren Preisen führten, so der Vorwurf.

Zu dem Preis, den man anlege, beschaffe man auch im aktuellen Handel, rechtfertigt sich Eon. Und genau daran haben Kunden und Verbraucherschützer Zweifel. Der Geschäftsbereich für nachhaltige Energieinfrastrukturlösungen (EIS), unter dem auch die Fernwärme läuft, hat seinen Gewinn im vergangenen Jahr aufgrund der hohen Gaspreise deutlich gesteigert: Das bereinigte Ebitda wuchs im Vergleich zum Vorjahr um rund 90 Millionen Euro auf rund 570 Millionen Euro.

Auch Landeskartellämter sind mittlerweile auf die massiven Preissprünge bei Fernwärmeanbietern wie Eon aufmerksam geworden. Einige rechnen sogar damit, dass es in gewissen Fällen eine Prüfung geben wird.

