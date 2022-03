Energie Eon steigert Gewinn deutlich und übertrifft die eigene Prognose

Essen Eon hat am Mittwoch seine Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 2021 vorgelegt und die eigenen Erwartungen übertroffen. Der operative Gewinn stieg um 25 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro, der Konzernüberschuss von 1,2 Milliarden Euro auf 5,3 Milliarden Euro sogar um über 300 Prozent.

Der Konzern profitierte unter anderem von den hohen Energiepreisen, die den Gewinn aus der Sparte Kundenlösungen um 45 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro nach oben trieben. Gleichzeitig kam der Energiekonzern bei der Sanierung des Vertriebsgeschäfts in Großbritannien voran und konnte dort die Kosten deutlich senken. Eine besonders hohe Auslastung der Kraftwerke bei den hohen Preisen wirkte sich zusätzlich positiv auf das Ergebnis aus.

Anders als Uniper, VNG oder Leag profitiert Eon besonders von den hohen Preisen für Kohle, Öl und Gas – ohne dass sie zum Geschäftsrisiko werden. Durch einen „bewusst konservativen Beschaffungsansatz für alle Energieabsatzmärkte“ sei man einem negativen Effekt nur gering ausgesetzt, heißt es in dem Statement am Mittwoch.

Schon seit Monaten steigen die Preise für Strom, Gas und andere Energieträger massiv. Durch den Ukrainekrieg herrschte am Weltmarkt zeitweise Panikstimmung. Der Gaspreis stieg im Spotmarkt auf mehr als 300 Euro je Megawattstunde (MWh) und lag damit mehr als zehnmal so hoch wie noch vor einem Jahr.

Für Energiekonzerne wie Eon ist das ein zweischneidiges Schwert: auf der einen Seite verdienen sie gerade gutes Geld, auf der anderen Seite fürchten sie ein Ausbleiben russischer Exporte. Dann könnte man seine Kunden nicht mehr mit ausreichend Energie beliefern.

Der Konzern selbst ist seit elf Jahren an der bereits in Betrieb genommenen Gaspipeline Nord Stream 1 mit knapp 15 Prozent beteiligt. Nachdem die parallel in der Ostsee verlegte Pipeline Nord Stream 2 vorläufig gestoppt wurde, forderte Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki auch einen Stopp der ersten Verbindung.

Das lehnt Eon allerdings ab. Schließlich sei Nord Stream 1 ein genehmigtes und voll operatives Projekt. „Insgesamt sehen wir Nord Stream 1 regulatorisch vollkommen unterschiedlich zu den laufenden Diskussionen um die Nord-Stream-2-Leitung, an der wir nicht beteiligt sind“, teilte das Unternehmen mit.

Eon hat auch ein dringendes finanzielles Interesse, dass die erste Nord-Stream-Pipeline weiter in Betrieb bleibt. Die Gewinne aus der Beteiligung fließen in das Pensionsvermögen. Die restlichen Russlandaktivitäten hatte Eon 2015 an Uniper abgespalten.

Prognose bestätigt

Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr stellt Eon trotzdem unter Vorbehalt, da die weiteren Kriegsfolgen für die Geschäftsentwicklung und die wesentlichen Kennzahlen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vollständig abschätzbar seien.

Unter diesen Voraussetzungen erwartet Eon ein Ebitda zwischen 7,6 und 7,8 Milliarden Euro. Das soll nach dem Wegfall der letzten Kernkraftwerke in der Regel durch organisches Wachstum im Kerngeschäft erreicht werden. Bei dem bereinigten Konzernüberschuss rechnet Eon mit einer Spanne zwischen 2,3 und 2,5 Milliarden Euro. Eon bestätigte den Dividendenvorschlag von 49 Cent pro Aktie (Vorjahr: 47 Cent).

