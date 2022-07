Energie Forderungen aus Bayern: Lassen sich stillgelegte Atomkraftwerke einfach wieder hochfahren?

München Im Mai 2011 sagte Markus Söder, damals Umweltminister der CSU, er freue sich über den beschlossenen Atomausstieg. Dieser sei schließlich „auch mein Vorschlag, der Vorschlag von Horst Seehofer und der Vorschlag der CSU“ gewesen. Elf Jahre später hat sich die Stimmung in Bayern gedreht. Denn Deutschlands größtes Bundesland ist besonders stark von russischem Erdgas abhängig.

Bayerns Ministerpräsident Söder fordert daher seit Monaten eine Verlängerung der AKW-Laufzeiten für die drei noch betriebenen Kraftwerke bis 2025. Mehr noch: Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) verlangt sogar, auch die Ende 2021 stillgelegten Meiler in Grohnde, Brokdorf und vor allem das in Bayern gelegene Kernkraftwerk Gundremmingen zu reaktivieren.

Atomkraftwerke können Strom liefern, anders als Gas- oder Kohlkraftwerke aber keine Fernwärme, die im Winter dringend benötigt wird. Ein Gutachten von Energy Brainpool kommt zu dem Schluss, dass der Nutzen sehr gering wäre, ließe man die drei aktiven AKWs 2023 weiterlaufen. Zusammen würden sie maximal 8,7 Terawattstunden (TWh) des Erdgasverbrauchs einsparen, was rund einem Prozent des deutschen Jahresverbrauchs entspricht.

Doch wie sieht es technisch aus? Preussen Elektra, Betreiber der AKWs Grohnde und Brokdorf will die „wieder angestoßene Debatte über die Reaktivierung der Anlagen nicht kommentieren“. Auch RWE, Betreiber des AKW Gundremmingen, möchte sich „an politischen Spekulationen nicht beteiligen“.

Für Gundremmingen liegt ein von der Bayerischen Landesregierung in Auftrag gegebenes Gutachten des Tüv Süd von April vor. Die Prüfer kamen zu dem Schluss, dass aus den in Block C vorhandenen Brennelementen ein Reaktorkern zusammengestellt werden könne, der einen Betrieb für weitere sechs Monate ermöglichen würde und „sämtliche sicherheitstechnischen Randbedingungen“ erfülle.

Das entspricht einer Strommenge von 4900 Gigawattstunden (GWh) und könnte laut Uwe Stoll, Geschäftsführer der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit, die 1,5 Millionen Einwohner Münchens zwei Jahre mit Strom versorgen. Laut Tüv Süd bräuchte es keine neuen Brennelemente, für die Fachleute eine Beschaffungsdauer von 12 bis 18 Monaten kalkulieren. Die alle zehn Jahre erforderliche „periodische Sicherheitsüberprüfung“ (PSÜ), eine komplette sicherheitstechnische Beurteilung durch den Betreiber, habe Gundremmingen laut Stoll 2017 absolviert.

Kraftwerke, deren PSÜ länger als zehn Jahre zurückliege, könnten die Überprüfung im laufenden Betrieb nachholen, ohne das Kraftwerk herunterzufahren, so der Experte. Wenn die radioaktiven Anlagen aber bereits dekontaminiert worden seien, wäre der Nachweisaufwand laut Stoll zu groß. Die dabei eingesetzten Chemikalien können Oberflächen beschädigen, Radioaktivität könnte entweichen. Grohnde ist nach Stolls Einschätzung dekontaminiert worden.

In Block C in Gundremmingen ließen sich sämtliche Maßnahmen, die „für den dauerhaften Nichtleistungsbetrieb getroffen wurden“, zurücknehmen, heißt es von Tüv Süd. Dafür kalkulierte der Zertifizierer einen Zeitbedarf von sechs Monaten. Von RWE ist nicht zu erfahren, ob die Brennstäbe fast vier Monate nach Veröffentlichung des Gutachtens noch nutzbar sind. Zuletzt hat der Energiekonzern mehrfach betont, dass sich die Anlage im Rückbau befinde.

Über einen Weiterbetrieb oder eine Reaktivierung der Atomkraftwerke müsste der Bundestag entscheiden. „Bayern hat trotz des seit Jahren bekannten Ausstiegsdatums für Atomenergie und ohne nennenswerte Kohlereserven stark auf russisches Erdgas gesetzt und zugleich den Ausbau von Windkraft verschleppt.

Dafür nun eine Hochrisikotechnologie weiter zu verantworten, die kaum Abhilfe für eine Gas-Krise schafft und die Haftungsrisiken auf die Steuerzahler abzuwälzen, wird nicht ohne erheblichen Widerstand zu haben sein, meint jedenfalls Volker Quaschning, Energieexperte von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin.

