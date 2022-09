Energie Französischer Energieriese EDF bekommt neuen Chef

EDF-Zentrale in Paris

Paris Der staatliche französische Energieversorger EDF steht vor dem Chefwechsel: Luc Rémont, der bisher für internationale Aktivitäten beim französischen Elektrotechnik-Konzern Schneider Electric zuständig war, soll laut Medienberichten den 67-jährigen Jean-Bernard Lévy ablösen. Das Mandat des bisherigen EDF-Chefs läuft im März aus, ein genauer Termin für die Ablösung ist noch nicht bekannt.

Offenbar soll der Chefwechsel aber früher stattfinden. In Unternehmenskreisen hieß es immer, dass Lévy abtreten wolle, sobald ein Nachfolger gefunden sei.

Der 53-jährige Rémont galt als Favorit der Regierung in Paris. Am Mittwoch wurde er im Elyséepalast von Präsident Emmanuel Macron empfangen. Rémont soll wie sein Vorgänger zunächst eine Doppelrolle als Präsident und Generaldirektor des Unternehmens einnehmen.

In vielen anderen Konzernen, an denen der französische Staat beteiligt ist, sind die Ämter getrennt. Doch für EDF hat sich bisher nicht das ideale Duo gefunden. Es gilt aber als nicht ausgeschlossen, dass die Ämter zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgeteilt werden könnten.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Doch zunächst steht Rémont allein vor der kolossalen Aufgabe, den maroden Versorger wieder in Schwung zu bringen. Die Probleme sind drängend: Fast die Hälfte der 56 Atomreaktoren sind derzeit stillgelegt, weil sie gewartet werden oder Korrosionsprobleme haben.

Vor dem Winter sollen möglichst viele Kraftwerke wieder ans Netz gehen. Das ist wichtig, da in Frankreich viele Gebäude elektrisch geheizt werden. Doch das Programm von EDF gilt als optimistisch. Zuletzt war es immer wieder zu Verzögerungen gekommen.

Frankreich, das sonst mehr Elektrizität an seine europäischen Nachbarn abgibt, muss derzeit Strom einkaufen, unter anderem aus Deutschland. Das sorgt in der Energiekrise für noch mehr Unsicherheit in Europa. Für den Staat sind die wochenlangen Ausfälle ein finanzielles Problem: Wegen der langen Produktionsausfälle hatte Paris die Strompreise gedeckelt und die Kosten der EDF auferlegt.

Neue Reaktoren in Planung

Der Staat, der aktuell 84 Prozent an EDF hält, will den Versorger ganz übernehmen. Bei den Verhandlungen kam es in der letzten Zeit immer wieder zu Spannungen mit der Führung des Energieversorgers, vor allem mit dem bisherigen Konzernchef Lévy.

Außerdem soll unter der neuen Führung auch das von Macron angekündigte Programm für die neuen Hochdruckreaktoren EPR vorangebracht werden. Die ersten zwei dieser neuen Reaktoren sollen in Penly in Nordfrankreich gebaut werden.

>> Lesen Sie dazu: Frankreichs marode Atomkraftwerke werden für Deutschland zum Problem

Um diese großen Aufgaben zu lösen, hatte der Konzern über Wochen nach einem Chef mit internationaler industrieller Erfahrung gesucht, der auch den Staatsapparat gut kennt. Beides bringt Rémont mit: Seit 2014 war er bei Schneider Electric, zuerst verantwortlich für die Frankreich-Aktivitäten.

Rémont hat die Elitehochschule für Ingenieure Polytechnique besucht und danach seine Karriere im Verteidigungsministerium begonnen, bevor er ins Wirtschafts- und Finanzministerium wechselte. Er arbeitete unter anderem im Kabinett unter Nicolas Sarkozy und Thierry Breton, dem derzeitigen EU-Kommissar für den Binnenmarkt, als diese Finanz- und Wirtschaftsminister waren. Damit hat Rémont auch einen Vertrauten in der EU, was sich in Zukunft bei Verhandlungen zum Thema Atomstrom als nützlich erweisen könnte.

Mehr: „Stand heute halte ich das für notwendig“: Habeck lässt Atomkraftwerke wohl länger am Netz