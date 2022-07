Energie Gaskrise: Uniper schöpft Milliardenkredit vollständig aus

Erst am vergangenen Freitag beantragte Uniper offiziell Staatshilfe.

Düsseldorf Der Düsseldorfer Gashändler Uniper hat seine bestehenden Milliardenkredite bei der Förderbank KfW vollends ausgeschöpft. Das teilte der Energiekonzern am Montagmorgen mit. Mit diesem Schritt reagiere man auf die „anhaltenden Lieferunterbrechungen von russischem Gas und die damit verbundenen Entwicklungen an den Energiemärkten und -börsen“, heißt es von Seiten des Unternehmens.

Seit der starken Drosselung russischer Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 steht Uniper als einer der größten Kunden Gazproms massiv unter Druck. Die Firma muss teures Gas einkaufen, um Verträge mit ihren Kunden bedienen zu können.

Deshalb hatte das Unternehmen bereits vor anderthalb Wochen staatliche Hilfen beantragt. „Die Situation ist für uns nicht mehr lange tragbar,“ hatte Uniper-Chef Klaus-Dieter Maubach gewarnt. Bei einem Totalausfall der russischen Gaslieferungen häufe man in den nächsten Monaten Verluste von bis zu zehn Milliarden Euro an. Wie genau ein Hilfspaket aussehen könnte, berät die Bundesregierung aktuell. Eine Entscheidung wird Insidern zufolge am Donnerstag erwartet.

Schon vor Monaten hatten sich Uniper eine zwei Milliarden Euro schwere Kreditoptionen bei der staatlichen KfW-Bank gesichert, um im Falle möglicher Engpässe im Zuge des russischen Kriegs gegen die Ukraine reagieren zu können. Diese Option hat Uniper nun komplett in Anspruch genommen.

