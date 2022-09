Energie Gasproduzent EQT kauft THQ Appalachia I für 5,2 Milliarden Dollar

Das Geschäft soll im viertel Quartal dieses Jahres abgeschlossen sein. Übernahmen in der Branche nehmen durch die global steigenden Erdgaspreise zu.

EQT plant eine Milliardenübernahme. (Foto: dpa) Gasanlage

Der führende US-Erdgasproduzent EQT will mit dem Kauf von THQ Appalachia I von den hohen Rohstoffpreisen profitieren. THQ, das von der Private-Equity-Firma Quantum Energy unterstützt wird, erhalte bei der Übernahme 2,6 Milliarden Dollar in bar und etwa 2,6 Milliarden Dollar in EQT-Aktien, teilte EQT am Dienstag mit.

Der Deal, der im vierten Quartal abgeschlossen werden soll, beschere EQT eine geschätzte Tagesproduktion von rund 22,6 Millionen Kubikmeter Gasäquivalent und beinhalte eine Pipeline-Infrastruktur.

Der Anstieg der weltweiten Erdgaspreise nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine fördert Übernahmen in der Branche, da die Unternehmen versuchen, ihr Geschäft auszubauen.

Mehr: Kollaps am Energiemarkt? Hohe Gaspreise gefährden weitere Energieunternehmen

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen