Energie Gazprom senkt Lieferung durch Nord Stream 1 auf 20 Prozent

Düsseldorf Der russische Gaskonzern Gazprom senkt die Lieferungen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 weiter. Von diesem Mittwoch an würden noch 20 Prozent oder 33 Millionen Kubikmeter Gas täglich durch die wichtigste Versorgungsleitung nach Deutschland fließen, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Als Begründung führt Gazprom die Reparatur einer weiteren Turbine an. Die russische Aufsichtsbehörde Rostekhnadzor, die sich um die technischen Belange der Energieversorgung kümmert, hatte die Überprüfung der Turbine zuvor angeordnet.

Bundesnetzagentur-Chef Klaus Müller bestätigte die Meldung. „Die Nominierung der Nord Stream 1 wurde für Mittwoch halbiert“, schrieb er via Twitter. Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums wies die Begründung von Gazprom zurück: „Es gibt nach unseren Informationen keinen technischen Grund für eine Reduktion der Lieferungen.“

Die Genehmigungen für die Auslieferung der Turbine lägen vor. „Kanada hat die nach kanadischen Recht notwendige Ausnahmegenehmigung erteilt. Nach dem EU-Sanktionsrecht ist keine Ausnahmegenehmigung erforderlich.“ Man beobachte die Lage um Nord Stream 1 im engen Austausch mit der Bundesnetzagentur und dem Krisenteam Gas sehr genau.

Bereits in der vergangenen Woche hatte der russische Präsident Wladimir Putin eine Drosselung der Gaslieferungen über Nord Stream 1 angedroht. Als Grund nannte er da den Streit um eine Turbine des deutschen Energietechnikkonzerns Siemens Energy. Seit mehreren Tagen ist sie nach anfänglichen Schwierigkeiten unterwegs in Richtung Russland. Gazprom monierte am Montag jedoch erneut, dass Dokumente für den Wiedereinbau fehlerhaft seien.

Die Bundesregierung hält den Verweis auf die Turbine dagegen als Teil einer Erpressungsstrategie des Kremls. Dieser wolle sich so für die Sanktionen des Westens gegen Russland wegen dessen Überfalls auf die Ukraine revanchieren.

Auch der wirtschaftspolitische Sprecher der Grünen, Dieter Janecek, nannte die von Gazprom angeführten Gründe „fadenscheinig“: „Es bleibt richtig, dass wir uns intensiv auf alle Szenarien vorbereiten“, sagte er dem Handelsblatt.

Dabei hatte es am Montag erst noch positive Signale um die Gasversorgung gegeben. Bundesnetzagentur-Chef Müller hatte zuvor mitgeteilt, die Gasspeicher würden wieder befüllt. Zwischenzeitlich hatte es während des Stopps von Nord Stream 1 noch Entnahmen aus den Speichern gegeben.

Nun sei man „endlich wieder auf einem ordentlichen Einspeicherpfad“, so Müller. Der durchschnittliche Speicherstand liegt aktuell bei 65,9 Prozent. Gesetzliche Vorgabe zum ersten September sind 75 Prozent.

