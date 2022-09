Energie Habeck lässt zwei Atomkraftwerke wohl länger am Netz: „Stand heute halte ich das für notwendig“

Berlin, Düsseldorf Die Atomkraftwerkbetreiber Eon und EnBW haben sich am Dienstagabend mit der Bundesregierung auf Eckpunkte für einen möglichen und begrenzten Weiterbetrieb der Meiler Isar 2 und Neckarwestheim geeinigt – über das Jahresende hinaus. Die beiden verbliebenen deutschen Atomkraftwerke sollten laut Ausstiegsplan eigentlich am 31. Dezember abgeschaltet werden.

Aufgrund der angespannten Versorgungslage auf dem Gas- und Strommarkt waren die Übertragungsnetzbetreiber allerdings in einem aktuellen Stresstest zu dem Ergebnis gekommen, dass ein befristeter Weiterbetrieb der Kraftwerke sinnvoll ist. Das gilt vor allem mit Blick auf die ebenfalls sehr angespannte Versorgungssituation im Nachbarland Frankreich.

„Wenn diese Entwicklung nicht noch in ihr Gegenteil verkehrt wird, werden wir Isar 2 und Neckarwestheim im ersten Quartal 2023 am Netz lassen. Stand heute halte ich das für notwendig“, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck bei einer Pressekonferenz am Dienstagabend in Berlin.

Im Nachbarland können aus technischen Gründen viele Reaktoren derzeit nicht laufen. Deswegen exportiert Deutschland aktuell mehr Strom nach Frankreich als üblich. „Heute muss ich sagen, dass die Daten aus Frankreich dafür sprechen, dass wir die Reserve dann auch abrufen“, erklärte der Vizekanzler.

Vergangene Woche hatte Frankreich neue Daten zur erwarteten eigenen Stromproduktion vorgelegt. Diese fielen deutlich schlechter aus als gedacht. Habeck hält es für unwahrscheinlich, dass die Situation sich in Frankreich noch grundlegend ändere.

Brennstäbe in Neckarwestheim reichen bis April

„Eon hatte immer erklärt, die Bemühungen der Bundesregierung um eine sichere Energieversorgung im Rahmen unserer Möglichkeiten zu unterstützen. Deshalb waren wir auch immer gesprächsbereit zu einem möglichen Weiterbetrieb des Kernkraftwerks Isar 2, sofern von der Bundesregierung gewünscht“, stellte der Essener Energiekonzern am Dienstag klar.

Nun sei man auch bereit dieses Versprechen einzulösen: „Isar 2 gehört zu den zuverlässigsten Anlagen der Welt und kann in dieser Krise einen wertvollen Beitrag für eine sichere Energieversorgung leisten.“

Zuletzt hatte es an dem süddeutschen Meiler Probleme wegen eines undichten Ventils gegeben. Im Oktober soll das Kraftwerk deswegen eine Woche lang still stehen, damit der Fehler behoben werden kann. So sei dann auch ein sicherer Weiterbetrieb über das Jahresende hinaus möglich, beteuert Eon.

Im Falle von Isar 2 reichen die vorhandenen Brennstäbe noch für mindestens zwei Monate Atomstrom mehr, bis Ende März. Bei dem EnBW-geführten Kraftwerk Neckarwestheim reichen die Vorräte sogar bis Mitte April.

„Das Kraftwerk wird auf jeden Fall am 31. Dezember 2022 abgefahren. Sollte die Bundesregierung entscheiden, dass eine weitere Stromproduktion erforderlich ist, wird der Reaktorkern der Anlage mit bereits vorhandenen, teilverbrauchten Brennelementen neu zusammengesetzt, um durch diesen Optimierungsschritt nach dem Wiederanfahren eine Stromproduktion von bis zu 1,7 Milliarden Kilowattstunden Strom zu gewährleisten“, teilte das baden-württembergische Unternehmen mit.

Diese Umsetzung sei sehr anspruchsvoll, stellte EnBW gleichzeitig klar. So müssten nun alle vorbereiteten Maßnahmen für den jahrelang geplanten Ausstieg auf einen Weiterbetrieb in Einsatzreserve umgestellt werden.

Bis spätestens Anfang Dezember muss die Bundesregierung offiziell bestätigen, ob eine Stromproduktion in den Meilern über das Ende des Jahres 2022 hinaus nötig ist. Davon scheint Habeck inzwischen auszugehen.

Zu viele französische AKW sind offline

Grund für die Kehrtwende sind vor allem zu optimistische Einschätzungen der französischen Regierung. Die hatte noch vor zwei Wochen versichert, dass es in Frankreich während es Winters auf keinen Fall zu einem Strommangel kommen werde. Die französischen Prognosen basieren aber auch darauf, dass eine Reihe von Atomkraftwerken im Herbst und Winter wieder hochgefahren werden.

Zuletzt waren aufgrund von Wartungen nur etwa die Hälfte der 56 Reaktoren des Landes am Netz. Die französische Premierministerin Élisabeth Borne sagte, die Regierung werde darüber wachen, dass der Energiekonzern EDF „seine Planung beim Hochfahren seiner Atomreaktoren einhält“.

Von ursprünglich angegebenen 50 Gigawatt an Leistung aus den französischen Atomkraftwerken im Winter ist laut Bundeswirtschaftsministerium nicht mehr auszugehen. Inzwischen rechne der französische Netzbetreiber nur noch mit 45 Gigawatt und das nur für zwei Wochen im Januar.

„Damit wären wir schon in unserem sehr kritischen Stresstestszenario“, so Habeck. Doch es gehe noch weiter runter, Ende Februar seien nur noch 40 Gigawatt verfügbar. „Meine französische Kollegin hat mir schriftlich bestätigt, dass dies auch die Annahmen der Regierung sind“, sagte der Grünen-Politiker. Und während Frankreich üblicherweise Strom-Exporteur ist, musste bereits zuletzt durch Zukauf auch in Deutschland die Energieversorgung gesichert werden.

Habeck vollzieht Kehrtwende

Schon Anfang September hatten die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber bei der Vorstellung der Ergebnisse ihres Stresstest auf genau so ein Szenario hingewiesen. Den Stresstest haben 50Hertz, Amprion, Tennet und TransnetBW durchgeführt. Sie haben in drei Szenarien ermittelt, ob in den kommenden Monaten zu jeder Stunde ausreichend Strom zur Verfügung steht. „Unsere Botschaft ist ganz klar: Es ist sinnvoll und notwendig, alle Erzeugungskapazitäten zu nutzen“, sagte 50Hertz-Chef Stefan Kapferer.

Damals sah Habeck das allerdings noch anders. Der Netzstresstest zeige, dass Atomkraft keine Lösung sei; „Deshalb spricht nichts für einen Streckbetrieb. Atomkraft ist eine Hochrisikotechnologie und muss beendet werden.“ Der Atomausstieg zum 31. Dezember sei beschlossen und gelte, eine Verlängerung der Laufzeiten wurde ausgeschlossen.

Für den Reaktor Lingen im Emsland soll das laut Wirtschaftsministerium in jedem Fall weiter gelten. Die AKW Neckarwestheim 2 und Isar 2 hingegen hatte Habeck nach den Ergebnissen des Stresstests in eine sogenannte Einsatzreserve verlegt – ohne den Atomausstieg terminlich pauschal zu verschieben. Dafür gab es angesichts der angespannten Versorgungssituation sehr viel Kritik. Nun kommt es sehr wahrscheinlich doch zum befristeten Weiterbetrieb.

Die Haftung für die jeweilige Anlage liegt dann übrigens weiterhin beim zuständigen Betreiber. Zwar werden die Kosten für den Weiterbetrieb vom Bund erstattet. Sollte es zu einem Weiterbetrieb kommen, würden die erzielten Erlöse am Ende verrechnet und das Geld so an den Staat so zurückgezahlt, versichert Eon.

