Energie Hohe Profite bei BP befeuern die Debatte um Übergewinnsteuern

BP-Logo an einem Benzintank in London

London Der britische Energiekonzern BP hat im dritten Quartal das zweitbeste Ergebnis in seiner Geschichte erzielt. Der Reingewinn des Konzerns stieg auf 8,15 Milliarden Dollar und lag damit 2,5-mal höher als vor einem Jahr. Analysten hatten ein Ergebnis von rund sechs Milliarden Dollar erwartet. In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres verdiente BP insgesamt 22,8 Milliarden Dollar.

Das Unternehmen rundet damit einen Berichtszeitraum ab, in dem alle global operierenden Energiekonzerne von Saudi Aramco über ExxonMobil bis zu Total und Shell enorme Gewinnsteigerungen verzeichnet haben. Allein der saudische Konzern Saudi Aramco verdiente im dritten Quartal rund 42 Milliarden Euro.

Grund für die Rekordgewinne der Energiekonzerne sind die stark gestiegenen Gas- und Ölpreise infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Deshalb wird seitens der Politik nun Druck auf die Konzerne ausgeübt, mit den Profiten verantwortlich umzugehen.

US-Präsident Joe Biden sprach am Montagabend von „Kriegsgewinnen“. Er forderte die Konzerne auf, die Gewinne an ihre Kunden weiterzugeben – und drohte mit einer Übergewinnsteuer. Die Idee des Instruments ist, dass die Profiteure der Krise höhere Abgaben zahlen müssen.

Die britische Regierung denkt Medienberichten zufolge bereits darüber nach, ihre seit Mai bestehenden „windfall tax“ noch auszuweiten. Damals wurde ein Steueraufschlag von 25 Prozent auf die Profite aus Öl- und Gasaktivitäten vor der britischen Küste beschlossen. Die Regierung in London erhofft sich davon Steuermehreinnahmen in Höhe von umgerechnet 5,75 Milliarden Euro. Allerdings können die Unternehmen ihre Steuerlast durch Investitionen in die Öl- und Gasförderung drastisch senken.

BP-Aktie seit Jahresbeginn um 45 Prozent gestiegen

BP erwartet, dass es für seine Aktivitäten in der Nordsee im laufenden Jahr rund 2,5 Milliarden Dollar Steuer zahlen muss. Rund 800 Millionen Dollar davon sollen auf die Übergewinnsteuer entfallen. Shell-Chef Ben van Beurden hatte seinerseits vergangene Woche Verständnis für Forderungen nach zusätzlichen Steuern für Energiekonzerne gezeigt.

Der Gewinnsprung sei vor allem dem „außergewöhnlich“ guten Ergebnis im Gasgeschäft zu verdanken, teilte BP mit. „Wir liefern das Öl und Gas, das die Welt heute braucht, und investieren gleichzeitig, um die Energiewende zu beschleunigen", sagte Konzernchef Bernard Looney.

Profitieren von den Spitzenergebnissen werden bei BP vor allem die Aktionäre. Das Unternehmen plant, weitere Aktien im Wert von 2,5 Milliarden Dollar zurückzukaufen. Damit erhöht sich das Rückkaufvolumen in diesem Jahr auf insgesamt 8,5 Milliarden Dollar. Zudem hat das Unternehmen die Dividenden bereits im Juli um zehn Prozent erhöht. Die BP-Aktie ist in diesem Jahr um rund 45 Prozent gestiegen.

Zugleich verstärkt der Konzern seine Investitionen in die Produktion nicht-fossiler Brennstoffe. Im vergangenen Monat übernahm BP den Biogasproduzenten Archaea Energy für gut vier Milliarden Dollar. Der Konzern hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 emissionsfrei zu werden. „Unsere Vereinbarung mit Archaea Energy ist der jüngste Schritt in unserer strategischen Transformation von BP", sagte Looney.

