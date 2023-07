 Energie: In 2025 soll ein Stromspeicher aus Salz auf den Markt kommen

Die Energiewelt der Zukunft braucht Speicher – vor allem für das Stromnetz. Aktuell dominieren Lithium-Ionen-Batterien den Markt. Jetzt kommt eine neue Variante dazu.

So könnte ein integriertes Projekt mit der neuen Salzbatterie aussehen. Cerenergy

Düsseldorf Das Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme (IKTS) hat eine Batterie entwickelt, deren wichtigster Bestandteil in jeder Küche steht: Natriumchlorid oder einfacher gesagt – Kochsalz. Gemeinsam mit der australischen Batteriefirma Altech soll der Speicher auf Salzbasis nun in die industrielle Produktion gehen.

Im sächsischen Schwarze Pumpe sind die Vorbereitungen für die 100 Megawatt große Produktion schon in vollem Gange. „Natriumchlorid ist der Hauptbestandteil des aktiven Materials. Dazu kommt noch Nickel, das aber vollständig recycelt wird. Unsere Batterie beruht also auf leicht verfügbaren Materialien in Europa“, sagt der Leiter des Fraunhofer-IKTS, Alexander Michaelis. Er hat die Batterie mitentwickelt.

Die Pilotanlage in Dresden steht bereits. Die Natriumchloridbatterie soll nicht nur günstiger als die Lithium-Ionen-Konkurrenz sein – sie ist außerdem nicht brennbar, hat einen längeren Lebenszyklus, kommt ohne seltene Erden aus und arbeitet unabhängig vom Wetter – egal, ob die Außentemperatur bei minus zehn oder plus 40 Grad liegt.

Batterie aus Salz: Zu groß für das Elektroauto