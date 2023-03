Energie Katar wird größter Aktionär von RWE

Eine an den Fonds QIA ausgegebene Anleihe soll in RWE-Aktien umgewandelt werden. Damit wird der katarische Staatsfonds größter Einzelaktionär.

Der Staatsfonds von Katar wird wohl in den nächsten Tagen größter Einzelaktionär beim Energiekonzern RWE. (Foto: dpa) RWE

Düsseldorf Der Staatsfonds von Katar wird wohl in den nächsten Tagen größter Einzelaktionär beim Energiekonzern RWE. Dies werde im ersten Quartal geschehen, wenn eine zuvor an den Fonds QIA ausgegebene Anleihe über 2,4 Milliarden Euro in RWE-Aktien umgewandelt werde, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Die Ankündigung erfolgte im Rahmen des Abschlusses der im Oktober angekündigten Übernahme der Cleantech-Sparte des US-amerikanischen Solarkonzerns Con Edison durch RWE für 6,8 Milliarden Dollar. In nur fünf Monaten habe man die angekündigte Transaktion abgeschlossen, verkündete RWE.

Mit der Übernahme verdoppelt das Essener Energieunternehmen nach eigenen Angaben seinen Bestand an Wind-, Solar- und Batteriespeicher-Anlagen in Nordamerika fast und kommt auf eine installierte Leistung von acht Gigawatt (GW). Damit werde RWE in den USA zur Nummer zwei unter den Betreibern von Solaranlagen und zur Nummer vier bei Erneuerbaren Energien insgesamt, so RWE.

Größte Übernahme seit Abspaltung von Innogy