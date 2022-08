Energie-Krise Uniper braucht weiteren KfW-Kreditrahmen über vier Milliarden Euro

Wegen der enorm hohen Gaspreise steht das Energieunternehmen unter Druck. Den ersten Kredit über neun Milliarden Euro nutzt Uniper bereits vollständig.

Der Ukraine-Krieg und das ausbleibende russische Gas haben Uniper in eine schwere Krise gestürzt.

Düsseldorf Das in Schieflage geratene Energieunternehmen Uniper braucht eine weitere Kreditfazilität über vier Milliarden Euro. Das gab das Unternehmen am Montag in einer Ad-hoc-Mitteilung bekannt.

Zudem hat Uniper den bereits gewährten Kreditrahmen der bundeseigenen Förderbank KfW über neun Milliarden Euro vollständig in Anspruch genommen. Bereits in der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass Uniper mit den bisherigen Mitteln nicht auskommen würde.

Uniper hatte im Juli staatliche Hilfen beantragt und sie zwei Wochen später zugesichert bekommen. Die KfW-Kreditlinie ist Teil des Rettungspakets.

Der Düsseldorfer Konzern muss wegen der Drosselung der russischen Lieferungen über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 Gas am Markt teurer einkaufen, um Verträge zu erfüllen. Das führt zu Liquiditätsproblemen. Der Konzern spielt eine zentrale Rolle für die deutsche Energieversorgung und beliefert über 100 Stadtwerke und Industrieunternehmen.

