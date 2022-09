Energie Lecks in Nord-Stream-Pipelines: Ursache noch offen – Gaspreis steigt

Düsseldorf Nach mittlerweile drei festgestellten Lecks in den Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 suchen die Behörden in Deutschland, Dänemark und Schweden weiter nach der Ursache für die Beschädigungen. Bereits in der Nacht zu Montag war in einer der Pipelines ein ungewöhnlich starker Druckabfall festgestellt worden.

Die Schadensmeldungen setzen derweil den europäischen Erdgas-Markt unter Druck. Der europäische Future stieg am Dienstag um 11,5 Prozent auf 193,50 Euro. Obwohl keine der beiden Pipelines derzeit Gas nach Europa liefert, haben die Vorfälle Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Gasinfrastruktur in der EU geweckt.

„Der gleichzeitige Zusammenbruch der drei Offshore-Pipelines des Nord-Stream-Systems an einem einzigen Tag ist ein beispielloser Vorgang“, teilte die Betreibergesellschaft Nord Stream am Dienstag mit. „Es ist noch nicht möglich, einen Zeitrahmen für die Wiederherstellung der Gasinfrastruktur abzuschätzen.“

Noch immer ist unklar, was die Leckagen verursacht hat. Die dänische Marine und deutsche Spezialisten bemühten sich um Aufklärung, berichtete die Nachrichtenagentur dpa am Dienstag aus Sicherheitskreisen. Bislang sei die Ursache für die Vorfälle nicht geklärt.

Jedoch spreche einiges für Sabotage, heißt es in einem Bericht des Tagesspiegels, der sich auf „eine in die Bewertung durch die Bundesregierung und die Bundesbehörden eingeweihte Person“ beruft. Angesichts des technischen Aufwands würde in einem solchen Szenario eigentlich nur ein staatlicher Akteur infrage kommen.

Leck in Nord-Stream-Pipelines: Keine Auswirkungen auf Versorgung

Die dänischen Behörden haben Schiffe dazu aufgefordert, die Insel Bornholm weiträumig zu umfahren – denn die Lecks befinden sich nahe der Küste. Gefahr für die Umwelt besteht nach Ansicht der Deutschen Umwelthilfe (DUH) aber nicht.

Die Bundesnetzagentur schätzt die Folgen des Ausfalls der beiden Pipelines für die deutsche Energieversorgung als vernachlässigbar ein. Denn bereits Anfang September hatte Russland seine Gaslieferungen über die Nord-Stream-Leitungen eingestellt. Der russische Staatskonzern Gazprom stoppte seine Lieferungen durch die Röhre bereits mit dem Verweis auf einen Ölaustritt in der Kompressorstation Portowaja.

„Wir sind dabei, im Austausch mit dem Bundeswirtschaftsministerium und den betroffenen Behörden auch hier den Sachverhalt aufzuklären. Aktuell kennen wir die Ursachen für den Druckabfall nicht“, so ein Sprecher der Behörde. „Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit sehen wir nicht.“

Bundesnetzagentur-Chef Klaus Müller wollte sich am Dienstagmittag nicht näher zu den Gerüchten um gezielte Anschläge auf die Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 äußern. „Die Kollegen in Dänemark und Schweden sind dabei herauszufinden was passiert ist“, sagte Müller auf der Handelsblatt Jahrestagung Gas in Berlin. Die Vorfälle seien jedoch nicht auf deutschem Gebiet geschehen, so viel wisse man mittlerweile. Mit den zuständigen dänischen und schwedischen Behörden sei man in engem Austausch.

Klaus Müller

„Ob es ein Unglück war oder nicht, es unterstreicht, dass Deutschland resilienter werden muss“, machte Müller deutlich. Dazu sei jetzt mitten in der Krise nicht der richtige Zeitpunkt, „aber an der richtigen Stelle müsse man dringend innehalten und die Frage stellen, wie man unabhängiger von fossilen Energieträgern und die Energiewende schneller voranbringen könne.

Die neuere der beiden Pipelines, Nord Stream 2, spielt für die Versorgung ohnehin keine Rolle, weil die Röhre als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine nie in Betrieb genommen wurde.

