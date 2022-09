Energie Lecks in Nord-Stream-Pipelines: Verdacht auf Anschlag – Gaspreis steigt

Düsseldorf, Stockholm Mehrere europäische Staaten schließen als Ursache für die drei festgestellten Lecks in den Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 einen Anschlag nicht aus. Zwar war am Dienstagmittag immer noch unklar, was die Leckagen genau verursacht hat. Wie das Handelsblatt aus deutschen Sicherheitskreisen erfuhr, spricht aber viel für gezielte Sabotage. Da der technische Aufwand für ein solches Vorgehen keine Kleinigkeit sei, komme als möglicher Urheber eigentlich nur ein staatlicher Akteur infrage, hieß es. Auch die Regierungen Dänemarks und Polens schlossen eine gezielte Störung nicht aus.

Bereits in der Nacht zu Montag war in einer der Pipelines ein ungewöhnlich starker Druckabfall festgestellt worden. Die Schadensmeldungen setzen derweil den europäischen Erdgas-Markt unter Druck. Der europäische Future stieg am Dienstag um 11,5 Prozent auf 193,50 Euro. Obwohl keine der beiden Pipelines derzeit Gas nach Europa liefert, haben die Vorfälle Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Gasinfrastruktur in der EU geweckt.

„Der gleichzeitige Zusammenbruch der drei Offshore-Pipelines des Nord-Stream-Systems an einem einzigen Tag ist ein beispielloser Vorgang“, teilte die Betreibergesellschaft Nord Stream am Dienstag mit. „Es ist noch nicht möglich, einen Zeitrahmen für die Wiederherstellung der Gasinfrastruktur abzuschätzen.“

Polen verdächtigt Russland

Spezialisten aus verschiedenen Ländern bemühten sich um Aufklärung. Die polnische Regierung schloss nicht aus, dass die von dänischen Behörden entdeckten Lecks auf eine russische Provokation zurückzuführen sind. Man befinde sich in einer Situation hoher internationaler Spannung, sagte Polens Vize-Außenminister Marcin Przydacz am Dienstag in Warschau. „Leider verfolgt unser östlicher Nachbar ständig eine aggressive Politik. Wenn er zu einer aggressiven militärischen Politik in der Ukraine fähig ist, ist es offensichtlich, dass keine Provokationen ausgeschlossen werden können, auch nicht in den Abschnitten, die in Westeuropa liegen.“

Auch Russland schließt Sabotage oder andere Gründe nicht aus. „Jetzt kann keine Variante ausgeschlossen werden“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow auf die Frage, ob Sabotage der Grund sein könne für den Druckabfall.

Die dänische Ministerpräsidentin schließt einen gezielten Sabotageakt nicht aus. (Foto: dpa) Mette Frederiksen

Die drei Lecks befänden sich in einigem Abstand zueinander, sagte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Dienstag bei einem Besuch im polnischen Goleniow bei Stettin, wo sie der Einweihung der Gaspipeline Baltic Pipe beiwohnte. Es sei daher schwer vorstellbar, dass es sich um Zufall handle. Auf die Frage von Journalisten, inwieweit es sich um Sabotage handeln könnte, antwortete sie nach Angaben der dänischen Sender DR und TV2: „Wir können das jedenfalls nicht ausschließen.“ Es sei aber noch zu früh, um Schlüsse zu ziehen.

Der Chef der dänischen Energiebehörde, Kristoffer Böttzauw, zeigte sich ratlos, wodurch die Lecks zustande gekommen sein könnten. „Es kann eine Schiffshavarie, ein Konstruktionsfehler oder eine bewusste Handlung gewesen sein“, sagte er im dänischen Rundfunk und fügte hinzu, dass die nahezu gleichzeitig entstandenen Lecks „besorgniserregend“ seien.

Die Energiebehörde habe deshalb das staatliche Unternehmen Energinet, das die dänische Energie-Infrastruktur betreibt, angewiesen, das Bereitschaftsniveau für den Gas- und Stromsektor auf die zweithöchste Stufe zu erhöhen. Ein höheres Maß an Wachsamkeit sei erforderlich, so die Behörde.

Auch in Schweden haben die Behörden bislang keine Erkenntnisse über die Ursachen der drei Lecks, die zu einem völligen Druckabfall in den Pipelines geführt haben. Ein Sprecher der schwedischen Seefahrtbehörde wollte gegenüber dem Handelsblatt nicht über den Auslöser für die Leckagen spekulieren. „Wir kennen die Ursache bislang nicht“, sagte er.

Tomas Kåberger, ehemaliger Chef der schwedischen Energiebehörde und heute Professor für Energiepolitik an der Chalmers Universität in Göteborg, glaubt aber nicht an ein Unglück. „Es ist sehr unwahrscheinlich, dass zufällige Ereignisse dazu führen, dass beide Pipelines beschädigt werden“, sagte er der schwedischen Nachrichtenagentur TT.

Leck in Nord-Stream-Pipelines: Keine Auswirkungen auf Versorgung

Die dänischen Behörden haben Schiffe dazu aufgefordert, die Insel Bornholm weiträumig zu umfahren – denn die Lecks befinden sich nahe der Küste. Auch Flugzeuge sollten die betroffenen Gebiete in der Ostsee in mindestens eintausend Meter Höhe überfliegen. Dänemark hat eine Fregatte in das Gebiet geschickt, die den Schiffverkehr überwachen soll.

Gefahr für die Umwelt besteht nach Ansicht der Deutschen Umwelthilfe (DUH) aber nicht. Erdgas besteht zu großen Teilen aus Methan, einem stark klimaschädlichen Treibhausgas. Das Gros des nun austretenden Methans dürfte aber vom Meerwasser aufgenommen werden, so ein DUH-Sprecher. Selbst eine Gas-Explosion unter Wasser hätte allenfalls lokale Auswirkungen.

Die Bundesnetzagentur schätzt die Folgen des Ausfalls der beiden Pipelines für die deutsche Energieversorgung als vernachlässigbar ein. Denn bereits Anfang September hatte Russland seine Gaslieferungen über die Nord-Stream-Leitungen eingestellt. Der russische Staatskonzern Gazprom stoppte seine Lieferungen durch die Röhre bereits mit dem Verweis auf einen Ölaustritt in der Kompressorstation Portowaja.

„Wir sind dabei, im Austausch mit dem Bundeswirtschaftsministerium und den betroffenen Behörden auch hier den Sachverhalt aufzuklären. Aktuell kennen wir die Ursachen für den Druckabfall nicht“, so ein Sprecher der Behörde. „Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit sehen wir nicht.“

Bundesnetzagentur-Chef Klaus Müller wollte sich am Dienstagmittag nicht näher zu den Gerüchten um gezielte Anschläge auf die Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 äußern. „Die Kollegen in Dänemark und Schweden sind dabei herauszufinden was passiert ist“, sagte Müller auf der Handelsblatt Jahrestagung Gas in Berlin. Die Vorfälle seien jedoch nicht auf deutschem Gebiet geschehen, so viel wisse man mittlerweile. Mit den zuständigen dänischen und schwedischen Behörden sei man in engem Austausch.

Der Chef der Bundesnetzagentur mahnt, den Weg zu einer Unabhängigkeit von russischem Gas zu beschleunigen. (Foto: dpa) Klaus Müller

„Ob es ein Unglück war oder nicht, es unterstreicht, dass Deutschland resilienter werden muss“, machte Müller deutlich. Dazu sei jetzt mitten in der Krise nicht der richtige Zeitpunkt, „aber an der richtigen Stelle müsse man dringend innehalten und die Frage stellen, wie man unabhängiger von fossilen Energieträgern und die Energiewende schneller voranbringen könne.

Die neuere der beiden Pipelines, Nord Stream 2, spielt für die Versorgung ohnehin keine Rolle, weil die Röhre als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine nie in Betrieb genommen wurde.

