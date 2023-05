Die Versprechen sind groß, der Weg dorthin aber weit: Auch Proxima versucht sich an der Kernfusion – mit einem anderen Ansatz als die Rivalen Marvel Fusion und Focused Energy.

Der Vorzeigereaktor Wendelstein X7 im deutschen Greifswald war die Grundlage für die Idee von Proxima. Magnetfusion

Düsseldorf Kein anderer Stern ist der Sonne so nah wie Proxima Centauri. Das ist auch das Motto des neuesten Kernfusions-Start-ups aus Deutschland: „Unser Ziel ist es, die Fusion, die Kraft der Sterne, noch näher zu uns zu bringen, in unsere Kraftwerke“, sagt Francesco Sciortino überzeugt. Er ist Mitgründer und Chef von Proxima.

Im Januar haben Sciortino und vier andere Atomforscher das Jungunternehmen in München gegründet. Sie kommen vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP), von der US-Hochschule MIT oder dem Forschungslabor von Google X.

Wie die deutschen Wettbewerber Marvel Fusion und Focused Energy wollen die Proxima-Forscher den Durchbruch in der Kernfusion vorantreiben. 2031 soll ein erstes Kraftwerk in Deutschland stehen, das „mehr Energie produziert als es verbraucht“, erklärt Sciortino. Sieben Millionen Euro hat das Start-up in einer ersten Finanzierungsrunde eingesammelt. Zu Geldgebern zählen der Tech-Investor UVC Partners und der High-Tech-Gründerfonds.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen