Energie Notfallretter Kohle: Diese Kraftwerke liefern ab Oktober zusätzlichen Strom

Berlin, Düsseldorf Noch vor einem halben Jahr war Deutschland mittendrin im Kohleausstieg. Jetzt kehren die schmutzigen Stromproduzenten zurück ans Netz, wenn auch nur für einen befristeten Zeitraum.

Ab Oktober werden insgesamt zwölf Kohlekraftwerke mit einer Leistung bis zu knapp sieben Gigawatt zusätzlich Strom für das deutsche Netz zur Verfügung stellen. Sie sollen die angespannte Lage auf dem Strommarkt entschärfen. Für Steinkohlekraftwerke gilt das Comeback maximal bis Ende März 2024. Für Braunkohle soll die Rückkehr an den Markt zunächst bis zum 30. Juni 2023 befristet sein.

„Alle Kraftwerke, die Strom erzeugen können, müssen ans Netz und so lange am Netz bleiben, bis Deutschland eine Möglichkeit gefunden hat, die Leistung dieser Kraftwerke über andere Energiequellen zu kompensieren“, sagte Torsten Kramer, Chef des ostdeutschen Braunkohlekonzerns Leag, dem Handelsblatt. Das Cottbusser Unternehmen will jetzt zwei Braunkohleblöcke reaktivieren.

Weil Deutschland mit Blick auf die ausbleibenden Erdgaslieferungen aus Russland so viel Gas wie möglich sparen muss, sollen vor allem die alten Kohlekraftwerke helfen, den Anteil von Erdgas an der Stromerzeugung deutlich zu senken. Je weniger Gas für die Stromproduktion gebraucht wird, desto mehr kann dort zum Einsatz kommen, wo es wenig oder gar keine Alternative gibt.

Im vergangenen Jahr wurden 15 Prozent des in Deutschland verbrauchten Stroms in Gaskraftwerken produziert. Zwar ist der Anteil von Gas an der Stromerzeugung in den vergangenen Monaten etwas gesunken. Im ersten Halbjahr waren es laut Daten des Statistischen Bundesamtes aber immer noch 11,7 Prozent. Gleichzeitig steuerte die Kohle über 31 Prozent zur Stromerzeugung bei. Ab Oktober dürfte sich dieser Anteil nun noch einmal deutlich erhöhen.

Frankreichs marode Atommeiler bleiben ein Problem

Und das ist auch nötig: Frankreich, einer der wichtigsten Strompartner Deutschlands, hat massive Versorgungsprobleme. Weil ein großer Teil der Atomkraftwerke des Nachbarlandes gewartet werden oder aufgrund von hohen Temperaturen und niedrigen Wasserständen im Sommer kaum noch produzieren konnten, sind die französischen Stromexporte nach Deutschland in den ersten sechs Monaten des Jahres um fast 60 Prozent gesunken. Es war das erste Mal seit Beginn der Statistik im Jahr 1990, dass Deutschland mehr Strom nach Frankreich exportierte, als es Strom aus Frankreich importierte.

Und daran wird sich wohl so schnell auch nichts ändern. Vergangene Woche hatte Frankreich neue Daten zur erwarteten eigenen Stromproduktion vorgelegt. Die fielen deutlich schlechter aus als gedacht.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hält es für unwahrscheinlich, dass sich an dieser Situation noch grundlegend etwas ändern wird. Der Grünen-Politiker hatte deswegen erklärt, dass zwei der drei verbliebenen Atomkraftwerke auch über das Jahresende hinaus Strom produzieren sollen: „Stand heute halte ich das für notwendig.“

Neben der Atomkraft sollen aber vor allem Braun- und Steinkohlekraftwerke ihren Beitrag zur Versorgungssicherheit in Krisenzeiten leisten. Dafür werden Anlagen, die bislang auf Stand-by standen oder nach dem gesetzlich festgelegten Kohleausstiegspfad eigentlich schon kurz vor der Stilllegung waren, nun wieder voll in den Markt integriert. Betroffen sind vor allem aber Kraftwerke aus der Netzreserve und der Sicherheitsbereitschaft.

Die Netzreserve wird vorgehalten, um die Stabilität des Stromnetzes in jeder Sekunde gewährleisten zu können. Der Einsatz von Kraftwerken der Netzreserve wird von den Netzbetreibern angefordert. Diese Kraftwerke sind nicht Teil des regulären Strommarkts. Das soll sich nun vorübergehend ändern.

Lieferschwierigkeiten bei der Steinkohle

Bei der Sicherheitsbereitschaft handelt es sich um Braunkohlekraftwerke, die als „letzte Reserve“ für den Fall vorgehalten werden, dass die Stromproduktion nicht ausreicht, um den Verbrauch zu decken. Allerdings stehen die Kraftwerke nach geltendem Recht nur für jeweils vier Jahre zur Verfügung. Der erste der insgesamt acht Braunkohlekraftwerksblöcke der Sicherheitsbereitschaft ging im Oktober 2016 für vier Jahre ans Netz und ist damit bereits wieder aus der Sicherheitsbereitschaft ausgeschieden.

Derzeit befinden sich noch Braunkohlekraftwerke mit einer Leistung von 1,9 Gigawatt (GW) in der Sicherheitsbereitschaft. Die letzten beiden der acht Blöcke – Neurath von RWE und Jänschwalde von Leag – gingen am 1. Oktober 2019 in die Sicherheitsbereitschaft und würden damit eigentlich am 1. Oktober 2023 vom Netz gehen. Die Blöcke Neurath C (RWE) und Jänschwalde E und F (Leag) werden stattdessen weiter Strom produzieren.

Insgesamt kehren bei RWE drei Kraftwerksblöcke „temporär an den Strommarkt zurück, um Versorgungssicherheit zu stärken und Gas in der Stromerzeugung einzusparen“, verkündete der Energieversorger vor wenigen Tagen. Die Essener haben neben dem Steinkohle-Konzern Steag die meisten Kapazitäten zurück ans Netz gebracht.

„Mit Vorliegen der Rechtsverordnung sowie aller behördlichen Zulassungen/Genehmigungen können die Blöcke hochgefahren werden und am Marktgeschehen teilnehmen“, sagt der ostdeutsche Kohleproduzent Leag auf Anfrage. Allerdings kann der Steinkohlekonzern seine Kraftwerke erst zum 1. November wieder ans Netz bringen. Grund sind Lieferschwierigkeiten bei der Steinkohle.

Das Ganze steht außerdem noch unter dem Vorbehalt der beihilferechtlichen Genehmigung durch die Europäische Union. Das Wirtschaftsministerium geht aber davon aus, dass die Anfang Oktober vorliegt. Dann können die Kraftwerke ihre Arbeit aufnehmen.

Aus der Industrie war in den vergangenen Monaten wiederholt die Kritik geäußert worden, die Wiederinbetriebnahme alter Kohlekraftwerke geschehe zu langsam. Das führe zu einem unnötigen Einsatz von Gas zur Verstromung. Das Gas wiederum fehle für industrielle Prozesse.

Dass die Anlagen nicht schon früher wieder in den Einsatz geholt wurden, lag vor allem an den aufwendigen Vorbereitungen für den möglichen Volllastbetrieb. „Dem Wiederanfahren der Kraftwerke gingen aufwendige Arbeiten voraus, um die Anlagen auf einen längeren Einsatz mit hoher Auslastung vorzubereiten“, erklärte beispielsweise RWE. So hätten Komponenten umfangreich gewartet und grundgereinigt, Verschleißteile ausgewechselt und Updates in der Leittechnik aufgespielt werden müssen. Zudem musste bei Angestellten der Vorruhestand verschoben und neue Beschäftigte vom Arbeitsmarkt eingestellt werden.

Außerdem war aus der Energiebranche zu hören, dass die Bedingungen für das Wiederanfahren zu eng gefasst seien. Das bezog sich auf die Pflicht, bestimmte Kohlevorräte am Kraftwerksstandort vorzuhalten, und auf die von vornherein eng begrenzte Einsatzdauer der Kraftwerke.

Mit den zusätzlichen 6,7 Gigawatt können nun bei Bedarf immerhin knapp 22 Prozent mehr Kohlekraft abgerufen werden als bislang. Der Kohlestromanteil an der Stromerzeugung von zuletzt 31 Prozent dürfte sich also deutlich erhöhen.

