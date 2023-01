Ölheizung: Was Sie über Kosten, Förderungen & Verbot wissen sollten

Die Ölheizung steht vor dem Aus, die Installation neuer Anlagen ist ab 2026 verboten. Wann eine Erneuerung sinnvoll ist und was für alternative Heizformen es gibt, die sogar der Bund fördert, erfahren Sie hier.

Ölheizungen sind klimaschädlich und bald verboten. Die Bundesregierung bietet dennoch einige Förderprogramme. (Foto: dpa) Heizöl-Lieferung für das Einfamilienhaus

Ölheizungen sind vor allem in Süd- und Westdeutschland beliebt, wie ein Papier der Deutschen Energie-Agentur (Dena) belegt. Vor allem in Bayern heizen die Deutschen mit einer Ölheizung: Ganze 41 Prozent der bayerischen Haushalte haben einen Ölkessel zum Heizen installiert. Zwar dürfen bis 2026 installierte Heizungen weiter betrieben werden. Mit einer Umrüstung lässt sich allerdings einiges CO2 einsparen. Ein Überblick.

Was ist eine Ölheizung? Wie funktioniert das Heizen mit Öl?

Eine Ölheizung erzeugt Wärme durch die Verbrennung von Heizöl. Dabei wird das Heizöl vom Öltank zum Ölbrenner im Heizkessel gepumpt und dort vorgewärmt. Über eine Düse gelangt das Öl in den Brennraum. Hier wird es entzündet und die entstehende Wärme erhitzt das Heizungswasser. Schließlich pumpt eine Umwälzpumpe das Wasser in die Heizkörper des Gebäudes.

Die Ölheizung wird zur Raumheizung und zur Warmwasserbereitung eingesetzt. Es gibt die Kesselvarianten Standard-, Niedertemperatur- und Brennwertkessel. Standardkessel dürfen gemäß Heizungsverordnung nicht mehr neu eingebaut werden; es gibt sie noch im Bestand. Stand der Technik sind Brennwertgeräte; sie haben einen besseren Wirkungsgrad als Niedertemperaturkessel. Alle Varianten gibt es als Wandgerät und als Standgerät. Zusätzlich unterscheidet man zwischen Ölverbrennung ohne und mit Hilfsenergie.

8,7 Millionen Menschen heizen in Deutschland auf diese Art. Das Heizen mit Ölheizungen steht aufgrund des hohen CO2-Verbrauchs seit langem in der Kritik von Klimaschützern.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Ölheizung verboten: Ist eine Ölheizung noch sinnvoll?

Ab 2026 ist die Installation einer neuen Ölheizung in Deutschland nicht mehr erlaubt. Als Grund führt die Bundesregierung vor allem die schlechte Klimabilanz dieser Heizmethode an. Im Gebäudeenergiegesetz ist daher ein Verbot ab 2026 festgeschrieben. Das bedeutet: Bis Ende 2025 können alte Ölkessel noch gegen neue Öl-Brennwertgerät ausgetauscht werden. Diese Modernisierung lohnt sich weiterhin, da ein effizientes Öl-Brennwertgerät den Heizölbedarf reduzieren kann.

Aber auch 2026 dürfen Ölheizungen - nämlich dann, wenn sie erneuerbare Energien einbinden. Das gilt beispielsweise bei Solarthermie- oder Photovoltaikanlagen. Gibt es keine klimafreundlichere Alternative zur Ölheizung in Ihrem Gebäude – ist also kein Gas- oder Fernwärmenetz vorhanden oder keine Möglichkeit gegeben, Erneuerbare anteilig einzubinden – darf weiter auf die Ölheizung zurückgegriffen werden.

>>Lesen Sie auch: Ampel bringt Preisbremse für Öl-, Pellet- und Flüssiggas-Heizkosten auf den Weg

Alternativen zur Ölheizung: Welche Heizung sollte man jetzt kaufen?

Wer sich schon jetzt auf eine Alternative zur Ölheizung umsatteln möchte, hat eine Reihe von Möglichkeiten. Klimafreundlicheres Heizen geht zum Beispiel mit:

einer Ölheizung, die zusätzlich Erneuerbare Energien einbindet,

einem modernen Gas-Brennwertkessel,

einer strombasierten Wärmepumpe oder

einem Pelletkessel.

Nach Dena-Schätzungen sind dabei außerdem alle Heizungsvarianten günstiger als eine alte Ölheizung.

Welche Heizform bei welchem Gebäude am sinnvollsten ist, ist unterschiedlich und hängt auch davon ab, wie gut das Gebäude gedämmt oder für die jeweilige Heiztechnologie geeignet ist.

>>Lesen Sie auch: Was sollten Sie bei den Alternativen zu Ölheizungen beachten?

So ist eine Wärmepumpe derzeit in Ein- und Zweifamilienhäusern bei einem Heizungsaustausch beliebt. Das Umweltbundesamt bestätigt: Mit der Wärmepumpe lässt sich – unter bestimmten Voraussetzungen – umweltfreundlich Heizen. Sie ist das Pendant zum Kühlschrank: Einen Großteil ihrer Energie gewinnt die Wärmepumpe nämlich kostenlos aus der Umwelt, indem sie ihr Wärme entzieht.

Der Pelletkessel galt lange ebenfalls als klimafreundliche Heizform. Heute sprechen sich sowohl das Umweltbundesamt als auch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) gegen das Heizen mit Holz aus. Es sei entgegen der weit verbreiteten Meinung nicht klimaneutral.

Wie viel kostet eine Kilowattstunde (kWh) Heizen mit Heizöl? Ist Öl billiger als Gas?

Geht man von einem jährlichen Verbrauch von 18.000 kWh für ein Einfamilienhaus, errechnet sich derzeit ein Preis von 13 Cent pro kwH. Damit ist das Heizen mit Heizöl derzeit geringfügig günstiger als das Heizen mit Gas, das pro kWh auf einen Preis zwischen 13 und 15 Cent kommt. Neukunden zahlen mehr: Sie müssen mit einem Preis von 26 Cent pro kWh rechnen.

>> Lesen Sie auch: Heizölpreis-Prognose - Wird Heizöl 2023 wieder billiger?

Die Wärmepumpe ist mit 7,5 Cent pro kWh deutlich günstiger als eine Öl- oder Gasheizung. Auch der Pelletkessel kostet nur 6,5 Cent pro kWh. Das hat ein Verbraucherportal errechnet.

Ölheizung erneuern: Wann muss meine Ölheizung modernisiert werden?

Als Faustregel – auch für noch einwandfrei funktionierende Heizungen – für die Modernisierung der Heiztechnik gilt: Oft ist ein Austausch sinnvoll, wenn die Heizung älter als 20 Jahre ist. Spätestens nach 30 Jahren muss der Kessel einer Ölheizung ausgetauscht werden, so will es der Gesetzgeber. Lohnen kann sich eine Modernisierung aber auch schön für jüngere Modelle.

Das sogenannte Altanlagenlabel kann Ihnen dabei helfen, den Zustand Ihrer Heizung einzuschätzen. Es entspricht der Skala der Europäischen Energieverbrauchskennzeichnung für neue Heizgeräte mit einer Skala von G bis A++. Eine farbliche Kennzeichnung der Effizienzklassen von grün bis rot verdeutlicht die Einordnung auf den ersten Blick. Gas- und Öl-Kessel mit Brennwerttechnik haben beispielsweise eine fast vollständige Energieausnutzung. Sie werden oft mit einem A bewertet – das ist in der Label-Logik der grüne Bereich. Kessel, die 20 Jahre und älter sind, landen oft im orange-roten Bereich der Skala: ein hilfreiches Zeichen für eine Erneuerung.

Vor dem Austausch Ihrer Heizung sollten Sie dennoch in erster Linie mit einem Fachhandwerker sprechen. So können Sie sich zu Vor- und Nachteilen der Heizformen beraten lassen und darauf bauen, dass die Heiztechnik Ihrem Bedarf angepasst wird – denn Heizsysteme arbeiten in unterschiedlichen Häusern unterschiedlich wirtschaftlich.

Neue Ölheizung: Was kostet der Austausch einer Ölheizung?

Tauschen Sie bis Ende 2025 Ihre alte Ölheizung gegen eine neuere aus, müssen Sie mit Kosten zwischen 4.000 und 7.000 Euro für einen Ölkessel mit Brennwerttechnik rechnen. Zusätzliche Kosten können dabei entstehen, wenn der Schornstein neu verrohrt werden muss. Das hat ein Verbraucherportal errechnet.

Ölheizung tauschen: Welche Förderungen gibt es?

Im Sinne der Energiewende fördert die Politik einen Umstieg von Ölheizungen auf Erneuerbare Energien finanziell. Zu den aktuell laufenden Förderprogrammen zählen unter anderem:

Das Anreizprogramm Energieeffizienz (APEE) des Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). Das BMWK fördert seit dem 2016 einen Heizungsaustausch auf Basis von Solarthermie, Biomasse oder Wärmepumpen

Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG), bei der sich er Staat an den Kosten für ein klimafreundlicheres Heizsystem beteiligt. Dabei werden Solarthermieanlagen mit rund 25 Prozent, Biomasseheizungen mit zehn Prozent und Wärmepumpen mit 25 Prozent gefördert. Außerdem besteht die Möglichkeit, zusätzliche Boni zu beantragen.

Was kostet die Wartung einer Ölheizung?

Die Wartung einer Ölheizung umfasst mehrere unterschiedliche Aspekte: Neben der Tankreinigung schlagen auch Kosten für den Schornsteinfeger oder die jährliche Wartung der Heizung selbst zu Buche. Bei einem Einfamilienhaus liegt der Preis durchschnittlich zwischen 100 und 150 Euro. Je älter das Gerät, desto teurer wird allerdings auch die Wartung – bis zu 250 Euro sind erwartbar. Außerdem steigen die Kosten, wenn Teile des Heizsystems ausgetauscht werden müssen.

Mehr: Alternative zur Gasheizung: Welche Heizung ist die beste?

Erstpublikation: 27.1.2023, 12:26 Uhr.