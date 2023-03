Energie Rekordergebnis für RWE – Aktionäre sollen höhere Dividende erhalten

Der Essener Energiekonzern schließt das Geschäftsjahr mit einem Milliardengewinn ab. Dabei tragen Kohle- und Atomkraftwerke überraschend weniger zum RWE-Ergebnis bei.

Das Unternehmen aus Essen verbucht einen Milliardengewinn. (Foto: dpa) RWE

Essen Der Energiekonzern RWE schließt das Krisenjahr 2022 mit einem operativen Gewinn (bereinigtes Ebitda) von 6,3 Milliarden Euro ab. Ein Rekordergebnis – das doppelt so hoch ausfällt wie im Jahr zuvor.

Das lag vor allem am Kerngeschäft, zu dem RWE alle Bereiche außer Kohle und Kernenergie zählt. „Neben Kapazitätszubau bei Erneuerbaren Energien waren verbesserte Marktbedingungen in der Stromerzeugung in puncto Preisniveau und Einsatzzeiten sowie eine sehr starke Performance im Handelsgeschäft maßgeblich“, erklärte der Konzern in einer Mitteilung am Dienstagmorgen. Besonders die Stromerzeugung und der Handel mit Erdgas bescherten RWE einen Milliardengewinn.

Kohle und Kernenergie erzielten im vergangenen Jahr dagegen einen deutlich geringeren Profit als zuvor: Nach 900 Millionen Euro 2021 brachten die Kohle- und Kernkraftwerke im vergangenen Jahr lediglich noch 750 Millionen Euro Gewinn ein. Das lag vorrangig an Kraftwerksschließungen.

Außerdem hat RWE hatte einen Großteil seiner Stromproduktion der deutschen Braunkohle- und Kernkraftwerke langfristig vor der Energiekrise verkauft.