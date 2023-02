Energie Rekordgewinn von 200 Milliarden Dollar, doch das Ölangebot bleibt knapp

Düsseldorf Noch nie in ihrer Geschichte haben die großen Ölkonzerne so viel Geld verdient wie im vergangenen Jahr: 204 Milliarden Dollar Gewinn machten Exxon Mobil, Chevron, Shell, BP, Equinor und Total Energies. Das ist doppelt so viel wie im Vorjahr. 2021 war schon ein Rekord.

Der neue Shell-CEO Wael Sawan sagte zum Milliardengewinn: „Was wir hier sehen, ist die Realität eines unterinvestierten Systems. Die Folge davon sind volatile Energiepreise wie im vergangenen Jahr, vor allem im Gasbereich.“ Seit dem 1. Januar hat der ehemalige Vorsitzende des Gas- und Erneuerbaren-Segments bei Shell die Nachfolge des langjährigen Chefs Ben van Beurden angetreten.

Der britische Öl- und Gaskonzern hat seinen Gewinn im vergangenen Jahr von 20 auf 40 Milliarden Dollar verdoppelt. Trotz der Rekordergebnisse kündigte Shell nun an, seine Investitionen in grüne Energien erst einmal nicht zu erhöhen. 2022 investierte der Konzern 3,4 Milliarden in Solar, Wind und andere kohlenstoffarme Lösungen.

Statt sich auf den grünen Umbau zu konzentrieren, plant der neue Shell-CEO, 2023 das Gasgeschäft weiter auszubauen: „Wir werden auf fossile Energien noch eine ganze Weile nicht verzichten können“, kommentiert der Manager. Auch Ölkonzerne wie Exxon und BP stellen das Geschäft mit fossilen Energien wieder mehr in den Vordergrund. Sie wollen von der steigenden Öl- und Gasnachfrage profitieren.

Doch das Angebot dürfte trotz steigender Investitionen knapp und die Preise dürften auf einem hohen Niveau bleiben.

2023 könnte die Nachfrage laut Schätzungen der Internationalen Energieagentur (IEA) um 1,9 Millionen auf 101,7 Millionen Barrel pro Tag steigen, den höchsten Wert aller Zeiten. China könnte laut den Experten fast für die Hälfte des globalen Nachfragewachstums stehen, auch wenn die Form und Geschwindigkeit, in der sich das Land nach der Pandemie wieder öffnet, ungewiss bleiben.

Lage auf den Energiemärkten bleibt angespannt

Schon seit über einem Jahr profitieren die Ölkonzerne von den sprunghaft gestiegenen Energiepreisen. Im Sommer 2022 kletterte der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zwischenzeitlich mit knapp 125 Dollar auf ein Zehnjahreshoch.

Weil Russland als einer der wichtigsten Exporteure für Öl und Gas vor allem als Lieferant für Europa ausfiel, wurden die fossilen Rohstoffe weltweit zu einem knappen Gut. Ohnehin war die Lage auf den Öl- und Gasmärkten seit der Coronapandemie angespannt. Währenddessen hatte die Branche teure Förderanlagen wegen des Nachfrageeinbruchs stillgelegt. Viele davon hat sie bis heute noch nicht wieder voll in Betrieb genommen.

Öl-Preis 85 US-Dollar ist der aktuelle Kurs für ein Barrel Brent.

Die Gesamtsituation trieb vor allem die Preise für Erdgas in ungeahnte Höhen: Im Vergleich zum Vorkrisenniveau schlug eine Megawattstunde Gas kurzzeitig mit 1000 Prozent Aufschlag zu Buche. Mittlerweile haben sich die Preise auf dem Weltmarkt wieder beruhigt. Ein Barrel der Nordsee-Ölsorte Brent liegt aktuell bei 85 US-Dollar. Eine Megawattstunde Gas bei knapp 60 Euro. Für Big Oil bedeuteten die hohen Preise einen wahren Geldregen.

>> Lesen Sie auch: Nach Rekordgewinnen der Ölindustrie: Exxon klagt gegen die EU-Übergewinnsteuer

Wegen der aktuell hohen Nachfrage nach Öl und Gas will der britische BP-Konzern bis 2030 mehr fossile Rohstoffe fördern als geplant. Ursprünglich wollte das Londoner Unternehmen seinen Output im Vergleich zu 2019 bis dahin um 40 Prozent verringern. Jetzt sollen es nur noch 25 Prozent sein.

„Wir werden mehr in das heutige Energiesystem investieren“, sagte BP-Vorstandschef Bernard Looney bei der Bilanzvorlage in London. Er kündigte an, dass der Konzern bis 2030 rund acht Milliarden Dollar zusätzlich in das traditionelle Geschäft mit fossilen Brennstoffen investieren werde. Genauso viel soll zusätzlich in den Ausbau der Erneuerbaren fließen. Zum Vergleich: Allein 2022 investierte BP über acht Milliarden Dollar in Öl- und Gasprojekte.

Insgesamt halten sich die westlichen Ölkonzerne mit großen Investitionen trotz der steigenden Nachfrage aber zurück. „Deswegen werden wir auch weiterhin knappe Märkte und volatile Preise sehen“, prophezeit der Chef des US-Konzerns Exxon Mobil, Darren Woods. Der Chef des französischen Öl- und Gaskonzerns Total Energies, Patrick Pouyanné, schließt eine erneute Steigerung auf bis zu 100 Dollar je Barrel Öl nicht aus.

Zwar erhöhen die fünf größten westlichen Ölkonzerne (Exxon Mobil, Chevron, Shell, BP und Total Energies) ihre Investitionen in die Exploration neuer Öl- und Gasprojekte.

Statt in Investitionen fließen die Rekordgewinne in höhere Dividenden

Aber die Steigerungen seien gerade mal so hoch, dass sie „den Auswirkungen der Kosteninflation entgegenwirken“, erklärt Ölexpertin Rebecca Fitz von der Unternehmensberatung BCG. „Die großen Player der Industrie sind nach wie vor sehr auf eine gezielte Kapitalallokation ausgerichtet und konzentrieren sich eher auf Wertschaffung und Rendite als auf signifikantes Wachstum“, sagte Fitz.

In der Praxis heißt das: Statt in Investitionen fließen die Rekordgewinne in höhere Dividenden und Aktienrückkäufe. Alle fünf Unternehmen erhöhen die Ausschüttungen an Aktionärinnen und Aktionäre für das laufende Jahr deutlich. Teilweise um bis zu zehn bis 15 Prozent.

Die Gesamtsumme geplanter Aktienrückkäufe für die nächsten zwei Jahre beläuft sich auf deutlich über 100 Milliarden Dollar. Die Kurse der Ölkonzerne legten nach der Ankündigung erst einmal spürbar zu.

>> Lesen Sie auch: Energiekonzern Shell hat seinen Gewinn 2022 verdoppelt – Aktionäre sind die Gewinner

Umweltschützer zeigen sich über die Entscheidungen von Big Oil dagegen alles andere als erfreut. Nach den Rekordergebnissen hat die Organisation Client Earth in Großbritannien sogar Klage gegen jeden einzelnen der Shell-Vorstände eingereicht. Der Vorwurf: Die Vorstandsmitglieder hätten das Öl- und Gasunternehmen nicht angemessen auf die Risiken des Klimawandels vorbereitet.

Client Earth ist nicht nur eine gemeinnützige Organisation für Umweltrecht, sondern auch Anteilseigner von Shell. Die Aktivisten werden von einer kleinen Gruppe von Pensionskassen und Vermögensverwaltern bei ihrer Klage unterstützt.

Erst 2021 verlor Shell einen hochkarätigen Fall in den Niederlanden, der von der Organisation Milieudefensie geleitet wurde. Das Gericht verurteilte Shell dazu, seine Emissionen bis 2030 um 45 Prozent gegenüber dem Niveau von 2019 zu reduzieren. Der Ölkonzern hat gegen die Entscheidung Berufung eingelegt.

Mehr: „Wir mussten die Notbremse ziehen“: Warum der neue deutsche Solar-Boom ins Stocken gerät