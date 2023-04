Energie RWE will sich aus LNG-Terminal-Projekt auf Rügen zurückziehen

Düsseldorf Seit Anfang des Jahres gehen die Menschen auf der sonst so friedlichen Ostseeinsel Rügen auf die Straße. Sie protestieren gegen zwei geplante Terminals für verflüssigtes Erdgas (LNG) vor der Küste des Urlaubsziels – mitten im Naturschutzgebiet. Bauen sollte die eigentlich RWE. Nun will sich der Essener Energiekonzern wohl überraschend aus dem Projekt zurückziehen. Das hätten Konzernvertreter dem Bundeswirtschaftsministerium vor Kurzem mitgeteilt, berichtet das Nachrichtemagazin „Spiegel“.

Auf Anfrage des Handelsblatts teilt RWE dazu mit: „Wir wollen LNG-Infrastruktur nicht dauerhaft betreiben und diese Aktivitäten absehbar an andere Akteure übergeben.“ Das habe man auch bei der Bekanntgabe der Jahreszahlen im März schon deutlich gemacht.

RWE-CEO Markus Krebber hatte in den vergangenen Monaten öfter betont, dass der Bau und Betrieb von LNG-Terminals für den Energiekonzern kein besonders lukratives Geschäft sei. Man sei nur involviert, weil die Bundesregierung im vergangenen Jahr darum gebeten hatte. „Unsere Haltung ist nicht neu und natürlich auch dem Bundeswirtschaftsministerium bekannt“, stellt die RWE-Sprecherin deswegen klar.

Seit Mitte Dezember importiert Deutschland über die schwimmenden LNG-Terminals „Höegh Esperanza“ in Wilhelmshaven und „Neptune“ in Lubmin erstmals eigenes Flüssigerdgas. Das wird noch vor Ort wieder in Gasform umgewandelt und über Pipelines im ganzen Land verteilt.

Seit Russland als größter Gaslieferant ausfällt, muss Deutschland sich den fossilen Rohstoff aus alternativen Quellen beschaffen. In Zukunft soll ein großer Teil aus Katar, den USA oder Australien kommen – über den Schiffsweg und in Form von verflüssigtem Erdgas.

Studie warnt vor LNG-Überkapazitäten

Neben Lubmin und Wilhelmshaven sind deswegen weitere Anlandeplätze geplant. Unter anderem die zwei Terminals vor Rügen. Mitte Februar begann RWE dort mit den Vorarbeiten im Auftrag der Regierung. Immer wieder begleitet von lautstarken Protesten.

Schon seit Monaten wird Kritik an den zusätzlich geplanten LNG-Terminals immer lauter. Das New Climate Institute geht in der Studie davon aus, dass Deutschland bis Ende 2026 insgesamt elf LNG-Terminals in Betrieb nimmt. Und damit viel mehr, als überhaupt benötigt werden, warnen die Autoren.

Mit den geplanten Terminals würden jährliche Importkapazitäten von etwa 73 Milliarden Kubikmetern entstehen. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr hat Deutschland etwa 50 Milliarden Kubikmeter Erdgas aus Russland erhalten.

Zusätzlich importiert Deutschland auch weiterhin Erdgas über Pipelines aus Norwegen und anderen Ländern. Befürworter argumentieren jedoch, dass bei der Energieversorgung immer mit leichten Überkapazitäten gerechnet wird, um die Versorgung sicherzustellen, wenn Gaslieferungen zum Beispiel ausfallen.

Standort nicht endgültig, Kosten umstritten

Eine „finale politische Entscheidung über den Standort“ sei noch nicht getroffen, stellt eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums klar. Sie solle aber „zeitnah fallen“. Das geschehe dann auch in enger Abstimmung mit RWE. Die Gespräche über weitere Maßnahmen und Entscheidungen laufen.

Während das Kanzleramt wohl auf Versorgungssicherheit drängt, sind im Bundeswirtschaftsministerium aber anscheinend nicht alle von dem Vorhaben überzeugt. Anfang März veröffentlichte das Ministerium dazu einen Bericht. Darin wird bei der Schätzung des Gasverbrauchs tatsächlich das höchstmögliche Szenario gewählt. Und werden noch einmal weitere zehn Prozent Verbrauch als „Risikoaufschlag“ hinzuaddiert.

Damit würden gegen wissenschaftliche Empfehlungen Milliarden an Steuergeldern in eine überdimensionierte LNG-Infrastruktur investiert, die es für die Energiesicherheit nicht brauche, kritisieren Umweltschützer.

Bislang hat der Bund zwischen 2022 und 2038 9,8 Milliarden Euro für seine Pläne vorgesehen. Es dürften aber noch mehr werden.

