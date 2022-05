Energie Saudi Aramco steigert Gewinn um 82 Prozent

Das Unternehmen profitiert von steigenden Ölpreisen und vom Produktionssprung. Der Nettogewinn des Ölriesen legt im ersten Quartal auf 39,5 Milliarden Dollar zu.

Zusammen mit anderen Mitgliedern der OPEC+ hat Saudi-Arabien seine Produktion zu Beginn des Jahres erhöht. (Foto: Reuters) Saudi Aramco

Dhahran Saudi Aramco hat im ersten Quartal des laufenden Jahres den höchsten Gewinn seit seinem Börsengang 2019 vermeldet. Das Unternehmen profitiert von steigenden Ölpreisen, die in Folge des russischen Einmarschs in der Ukraine in die Höhe geschnellt waren.

Erst in der vergangenen Woche hat Saudi Aramco Apple als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen der Welt abgelöst.

Mit dem nun veröffentlichten Ergebnis folgt der Konzern den Konkurrenten Shell und BP, die ebenfalls starke Gewinne für das erste Quartal vermeldet hatten.

Das staatlich kontrollierte Unternehmen erwirtschaftete einen Nettogewinn von 39,5 Milliarden US-Dollar, gegenüber 21,7 Milliarden Dollar im Vorjahr. Das ist ein Plus von 82 Prozent. Die vierteljährliche Dividende blieb mit 18,8 Milliarden Dollar unverändert.

Nicht nur die um rund 45 Prozent gestiegenen Ölpreise sorgten für das gute Ergebnis. Zusammen mit anderen Mitgliedern der OPEC+ hat Saudi-Arabien seine Produktion zu Beginn des Jahres erhöht. Zwischen Januar und März produzierte Aramco im Durchschnitt 10,2 Millionen Barrel pro Tag, was einem Anstieg von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Aramco übertrifft mit den Quartalszahlen sein Ergebnis vor drei Jahren, das bislang als das höchste galt. Mit dem Börsengang in Riad Ende 2019 hatte das Unternehmen fast 30 Milliarden Dollar eingenommen. Die Aktien sind seit Ende 2021 um 25 Prozent gestiegen und werden mit 2,38 Billionen US-Dollar bewertet. Mehr: Ölkonzerne sind die größten Profiteure der Energiepreisrally – doch die grüne Wende bleibt aus