Energie Siemens Energy bietet vier Milliarden Euro für Komplettübernahme von Siemens Gamesa

Der Energietechnik-Konzern bietet 18,05 Euro je Aktie für die außenstehenden Anteile an seiner verlustreichen Windkrafttochter.

Das Unternehmen bekommt seine Probleme nicht in den Griff. (Foto: IMAGO/IP3press) Siemens Gamesa

Düsseldorf, München Siemens Energy bietet für die Komplettübernahme der verlustreichen Windkrafttochter Siemens Gamesa mehr als vier Milliarden Euro. Der Energietechnik-Konzern kündigte nach einer Aufsichtsratssitzung am Samstagabend ein freiwilliges Übernahmeangebot für die außenstehenden Anteile in Höhe von 18,05 Euro je Aktie an. Siemens Energy hofft, durch eine Vollintegration die Probleme bei der kriselnden Tochter besser in den Griff zu bekommen.

Bislang besitzt Siemens Energy zwei Drittel der börsennotierten spanischen Tochter. Diese gilt als große Zukunftshoffnung des noch jungen Konzerns, doch wartete sie immer wieder mit schlechten Nachrichten auf. In den vergangenen Jahren scheiterten alle Sanierungsbemühungen.

Dies liegt nach Einschätzung in Unternehmenskreisen auch daran, dass der Konzern nicht direkt bei der börsennotierten Tochter durchgreifen konnte. Die geplante Komplettübernahme unterstreiche auch die Strategie von Siemens Energy „als eines der führenden Energietechnikunternehmen“, hieß es in einer Mitteilung.