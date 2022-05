Energie Siemens Energy bietet vier Milliarden Euro für Komplettübernahme von Siemens Gamesa – das sind die Gründe

Bisher konnte Siemens Energy bei der spanischen Tochter nicht direkt Einfluss nehmen. Nach der Übernahme soll Gamesa von der Börse genommen werden.

Das Unternehmen bekommt seine Probleme nicht in den Griff. (Foto: IMAGO/IP3press) Siemens Gamesa

Düsseldorf, München Siemens Energy bietet für die Komplettübernahme der verlustreichen Windkrafttochter Siemens Gamesa mehr als vier Milliarden Euro. Durch eine Vollintegration will der Energietechnikkonzern die Probleme im Geschäft mit den Erneuerbaren Energien endlich in den Griff bekommen.

Es sei wichtig, den Abwärtstrend bei Siemens Gamesa schnell zu stoppen, sagte Siemens-Energy-Aufsichtsratschef Joe Kaeser. „Die volle Integration von SGRE ist ein wichtiger Meilenstein für die Ausrichtung der Siemens Energy als Gestalter der Energiewende von fossilen zu nachhaltigen Energien.“ Siemens Energy erhofft sich innerhalb von drei Jahren nach der Integration Kostensynergien von etwa 300 Millionen Euro jährlich.

Nach einer Aufsichtsratssitzung hatte der Energietechnik-Konzern am Samstagabend ein freiwilliges Übernahmeangebot für die außenstehenden Anteile in Höhe von 18,05 Euro je Aktie angekündigt. Dies entspricht einer Prämie von knapp 28 Prozent auf den Kurs vor Bekanntwerden der Pläne. Das Unternehmen hatte am Mittwoch bestätigt, eine Vollübernahme zu prüfen.