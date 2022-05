Energie Siemens Energy will Siemens Gamesa komplett – diese drei Probleme belasten das Geschäft

Düsseldorf, München Siemens Energy bietet für die Komplettübernahme der verlustreichen Windkrafttochter Siemens Gamesa (SGRE) mehr als vier Milliarden Euro. Durch eine Vollintegration will der Energietechnikkonzern die Probleme im Geschäft mit den Erneuerbaren Energien endlich in den Griff bekommen.

Es sei wichtig, den Abwärtstrend bei Siemens Gamesa schnell zu stoppen, sagte Siemens-Energy-Aufsichtsratschef Joe Kaeser. „Die volle Integration von SGRE ist ein wichtiger Meilenstein für die Ausrichtung der Siemens Energy als Gestalter der Energiewende von fossilen zu nachhaltigen Energien.“ Siemens Energy erhofft sich innerhalb von drei Jahren nach der Integration Kostensynergien von etwa 300 Millionen Euro jährlich.

Nach einer Aufsichtsratssitzung hatte der Energietechnik-Konzern am Samstagabend ein freiwilliges Übernahmeangebot für die außenstehenden Anteile in Höhe von 18,05 Euro je Aktie angekündigt. Dies entspricht einer Prämie von knapp 28 Prozent auf den Kurs vor Bekanntwerden der Pläne. Das Unternehmen hatte am Mittwoch bestätigt, eine Vollübernahme zu prüfen. Nach der Übernahme soll Gamesa von der Börse genommen werden.

Bislang besitzt Siemens Energy zwei Drittel der börsennotierten spanischen Tochter. Mit der geplanten Komplettübernahme bekennt sich Siemens Energy ausdrücklich zum Geschäft mit den Erneuerbaren Energien. Angesichts der Probleme war darüber spekuliert worden, dass sich der junge Konzern als letzten Ausweg sogar von der Windkraft trennen könnte.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

„Unser Ziel ist es, die Energiewende als führendes Energietechnologie-Unternehmen ganz entscheidend mitzugestalten“, sagte nun Siemens-Energy-Vorstandschef Christian Bruch. Mit einem ganzheitlicheren Angebot werde man als zusammengeführtes Unternehmen noch besser aufgestellt sein.

Für Siemens Energy, das selbst rote Zahlen schreibt, ist das Übernahmeangebot allerdings ein finanzieller Kraftakt. Für die Finanzierung des Kaufangebots gebe es verbindliche Finanzierungszusagen von der Bank of America und JP Morgan, hieß es nun. Falls das Angebot vollumfänglich angenommen werde, wolle man bis zu 2,5 Milliarden Euro „mit Eigenkapital oder eigenkapitalähnlichen Instrumenten“ finanzieren. Die verbleibende Summe werde über Fremdkapital und vorhandene Barmittel finanziert.

Die Fusion von Siemens Wind Power mit dem spanischen Turbinenhersteller Gamesa im Jahr 2016 war einer der größten Deals in der Windenergiebranche. Der neue Konzern wollte bei On- und Offshore-Windkraft in der Welt eine führende Rolle spielen.

Zwar gehört Siemens Gamesa auch heute noch zu den größten Anbietern der Welt, auf dem Meer ist das deutsch-spanische Gespann sogar Marktführer. Aber die Geschäfte laufen alles andere als rund. Eine Gewinnwarnung nach der nächsten, rote Zahlen und vier Chefs innerhalb von sechs Jahren. Dafür gibt es mehrere Gründe.

1. Das Marktumfeld: Preiskampf und Kostensteigerungen

Ein Teil der Probleme von Siemens Gamesa ist auf das schwierige Marktumfeld zurückzuführen. So sorgt die boomende Nachfrage weltweit zwar für volle Auftragsbücher, die Margen aber waren trotz steigenden Umsätzen schon in den vergangenen Jahren unter Druck.

Nun kamen die Lieferkettenprobleme und massiv gestiegene Rohstoffpreise als Folge von Corona-Pandemie und Ukrainekrieg hinzu. Die Verträge aber sehen in der Regel keine automatischen Preisanpassungen vor – dies hat sich für die Branche gerächt. Die Turbinenhersteller machen zumeist Verluste, sogar Musterschüler Vestas aus Dänemark hat seine Prognosen gekappt.

Gleichzeitig müssen sich die subventionsverwöhnten Windkonzerne in immer mehr Ländern in freien Ausschreibungen beweisen, in denen nur der Günstigste den Zuschlag bekommt. Auf dem internationalen Markt herrscht deswegen seit Jahren ein ruinöser Preiswettbewerb. Die Hersteller tun sich allerdings schwer, ihre Kosten runter zu bekommen.

Die überwiegende Mehrheit der Siemens-Gamesa-Probleme ist allerdings hausgemacht.

2. Hausgemachte operative Probleme: Es hakt bei der neuen Turbine

Bei der Zusammenlegung von Siemens und Gamesa 2016 steuerte Siemens eine starke Position bei der Offshore-Windkraft auf hoher See bei. Gamesa war vor allem bei Onshore-Windrädern aktiv. Die Siemens-Hoffnung, die Stärken aus der profitablen Offshore-Sparte auf die Windräder an Land zu übertragen, erfüllte sich nicht.

Aktuell hakt es vor allem beim Hochlauf der neuen Windkraftanlagen-Generation 5.X. Diese ist die erste gemeinsam entwickelte Plattform von Siemens Gamesa für Windräder an Land und die bislang leistungsstärkste Onshore-Turbine mit Getriebe. Einen ersten Großauftrag erhielt das Unternehmen aus Brasilien. Allerdings ist dort ein Anteil lokaler Fertigung gefordert – und der Aufbau der Produktion bereitete Schwierigkeiten.

>> Lesen Sie hier: „Fake-Projekte“: Wind-Betrüger Hendrik Holt muss für sieben Jahre ins Gefängnis

Man sei zu riskante Projekte eingegangen und habe zu optimistisch in einem Leistungsumfang geplant, den man nicht so gut beherrsche, räumte der damalige CEO Andreas Nauen im vergangenen Jahr im Gespräch mit dem Handelsblatt ein. Branchenexperten kritisieren, dass Siemens Gamesa sich auch mit der Übernahme der Servicesparte von Senvion keinen Gefallen getan habe.

Nachdem sein Vorgänger drei Jahre lang daran gescheitert war, die Probleme in den Griff zu bekommen, sollte Nauen als neuer Gamesa-Chef endlich auf Kurs bringen. Schließlich hatte er den Windriesen zum Weltmarktführer auf See gemacht.

Während Gamesa vor allem für seine günstigen Preise bei Onshore-Turbinen bekannt war, setzte man bei Siemens stets auf deutsche Gründlichkeit. (Foto: IMAGO/IP3press) Siemens-Gamesa-Mitarbeiter in Le Havre

Im März musste aber auch Nauen nach nur anderthalb Jahren und drei Gewinnwarnungen seinen Posten schon wieder räumen. Seitdem ist Siemens-Energy-Vorstand Jochen Eickholt an der Spitze des Windkonzerns.

Mit dem neuen Chef bleiben allerdings die alten Probleme. Vor allem die Zusammenführung der deutschen und der spanischen Unternehmenskultur bereitet dem Konzern große Probleme.

3. Das Kulturproblem: Silodenken und noch immer nicht abgeschlossene Integration

Aus Branchenkreisen heißt es, dass die Integration von Gamesa mit Siemens bis heute nicht über die Bühne ist. Jahrelang hatte das schwierige Verhältnis zwischen dem früheren Gamesa-Großaktionär Iberdrola und Siemens für Schlagzeilen gesorgt. Hinter den Kulissen gab es des Öfteren Auseinandersetzungen.

Die Spanier waren früher bei Gamesa der allein bestimmende Großaktionär und beanspruchten auch im neuen Konzern viel Einfluss. Erst vor zwei Jahren hat der Münchener Technologiekonzern den Mitgesellschafter Iberdrola für eine Milliarde Euro rausgekauft. Die Probleme aber sind geblieben.

Während Gamesa vor allem für seine günstigen Preise bei Onshore-Turbinen bekannt war, setzte man bei Siemens stets auf deutsche Gründlichkeit. Gamesa war vorher stark in Schwellenländern engagiert und hat sich durch eine hohe Flexibilität und einen Fokus auf die Reduzierung der Kosten ausgezeichnet.

Siemens dagegen achtet sehr auf Qualitätsprotokolle und Strukturen, die eingehalten werden müssen. Zwei Kulturen, die seit der Fusion beider Hersteller bis heute nicht zusammengehen wollen. Laut Unternehmenskreisen gibt es immer noch viele Silos, die aufgebrochen werden müssten.

Leicht wird die Restrukturierung des Windkraftgeschäfts auch nach einer Integration nicht werden. SGRE befinde sich „aufgrund operativer Probleme und branchenbedingter Herausforderungen derzeit in einer finanziell schwierigen Lage“, hieß es in der Mitteilung.

Nun könnten aber „notwendige Maßnahmen besser ergriffen werden, um das Geschäft zu stabilisieren sowie das vollständige Potenzial von SGRE zu erschließen“. Siemens Gamesa werde von der Restrukturierungs-Expertise von Siemens Energy profitieren. „Dies gilt insbesondere in den Bereichen Produktion, Lieferkette, Projekt- und Kundenmanagement.“

Mehr: Rote Zahlen trotz boomender Nachfrage – Windkraftkonzerne stecken in der Krise