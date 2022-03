Energie So finden Sie jetzt einen guten Stromanbieter

Düsseldorf Wer nach einem neuen Stromanbieter sucht, hat es zurzeit nicht leicht. Die Preise sind hoch, die Angebote rar, und das Image vieler Anbieter hat nach den Skandalen um Stromio, Immergrün und Co. schwer gelitten. Zudem treiben die Entwicklungen in der Ukraine die Preise weiter nach oben.

Bevor Verbraucher ihren Vertrag wechseln, lohnt sich deswegen gerade jetzt die Verhandlung mit dem bisherigen Stromanbieter. Denn der Vergleich des aktuellen Tarifs mit anderen Preismodellen des Versorgers kann Geld sparen.

Wer trotzdem wechseln will, sollte unbedingt ein paar Dinge beachten. Dazu zählen neben der Nutzung von Vergleichsportalen auch das Lesen des Kleingedruckten und der Kundenbewertungen. „Dass man bei einem Anbieter landet, der sich dann nachher doch als unseriös entpuppt oder doch Tricksereien macht“, könne dennoch passieren, erklärt Udo Sieverding von der Verbraucherzentrale NRW im Podcast Handelsblatt Green.

Wann ist der Stromtarif 2022 am günstigsten?

Wer in diesem Jahr auf niedrige Stromtarife wartet, wartet vergebens. Bereits zu Jahresbeginn kletterte der Strompreis auf ein Rekordhoch von 39,73 Cent pro Kilowattstunde. Für das gesamte Jahr 2022 wurden schon im Januar Höchstpreise vorhergesagt - noch bevor der Ukrainekrieg ausbrach.

Seither hat sich die Prognose weiter verschlechtert. Die Politik versucht, Verbraucher zu entlasten: Als erste Maßnahme schafft die Ampelkoalition die EEG-Umlage zum 1. Juli vorzeitig ab. Die schlägt aktuell immerhin noch mit knapp vier Cent je Kilowattstunde auf den Strompreis durch.

Noch im Jahr 2012 kostete eine Kilowattstunde durchschnittliche 24,93 Cent. Seitdem ist der Preis um 60 Prozent gestiegen. Mit Blick auf den Ukrainekrieg rechnen viele Experten mit einer längeren Wartezeit auf sinkende Preise.

Daher kommen die hohen Strompreise

In den vergangenen beiden Jahrzehnten ist der Strompreis in Deutschland bald jedes Jahr gestiegen. Doch die Preiserhöhungen lagen in den meisten Fällen im einstelligen Prozentbereich. Im Jahr 2022 hat mehr als die Hälfte der regionalen Grundversorger Preissteigerungen von durchschnittlich 20 Prozent angekündigt.

Die stark gestiegenen Großhandelspreise machen vielen Stromversorgern zu schaffen. Seit Herbst 2021 haben sich die Preise an der Strombörse vervielfacht. Die Gründe dafür sind hohe Preise für Kraftwerk-Brennstoffe wie Gas und Kohle und höhere Kosten für CO2-Zertifikate. Die Preisproblematik verschärft der Ukrainekrieg noch einmal, denn Russland ist der größte Gas- und Kohlelieferant Deutschlands.

Wann solltest Du 2022 den Anbieter wechseln?

Energieexperte Sieverding hat die Hoffnung, dass sich „nach den ganzen Eskapaden und Kapriolen und nach einer Konsolidierung ein Wettbewerb entwickelt und der Markt unter anderen Spielregeln wieder funktioniert.“ Einen sofortigen Anbieterwechsel würde er im derzeitigen Strompreishoch nicht empfehlen. Im Februar lag der Preis für eine Kilowattstunde durchschnittlich bei 38 Cent.

„Bis zum Herbst sollte sich das, auf einem anderen Niveau, so eingependelt haben, dass man wieder guten Gewissens wechseln kann“, sagt Sieverding. Bis dahin würden die Anbieter ihre Preise neu kalkulieren. Durch den Ukrainekrieg könnte sich das jedoch länger hinziehen. In den kommenden Wochen heißt es deshalb: den Energiemarkt beobachten.

Wie wechsle ich meinen Stromversorger?

Wenn die Entscheidung für einen neuen Stromtarif gefallen ist, ist der Wechsel eine Kleinigkeit. Verbraucher können den neuen Vertrag abschließen, der neue Stromanbieter kündigt dann nach Beauftragung zum nächstmöglichen Zeitpunkt den bisherigen Tarif.

Falls ihr alter Stromvertrag bereits gekündigt ist oder sie in der Ersatzversorgung sind, können sie selbst zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Vertrag abschließen. Zur Kündigung reicht eine kurze E-Mail an den Versorger.

Keine Angst, wenn der Anbieterwechsel nicht klappt

Vom Sonderkündigungsrecht können Stromkunden Gebrauch machen, wenn ihr Lieferant eine Preiserhöhung angekündigt hat. Erforderlich dafür ist eine eigene Kündigung. Dafür gibt es im Internet zahlreiche Musterbriefe, die Verbraucher nutzen können. Anschließend können Sie einen neuen Lieferanten auswählen. Generell lässt sich sagen, dass jeder neue Vertrag direkt an das Ende des alten Vertrags anschließen sollte.

Die Gefahr, dass kein Strom mehr geliefert wird, wenn ein Wechsel nicht klappen sollte, besteht nicht. Die Verbraucher rutschen dann in die Ersatzversorgung, die vom Grundversorger übernommen wird. Die Ersatzversorgung dauert so lange, bis der neue Stromversorger liefern kann.

Wie viel kann ich durch einen Wechsel sparen?

Aktuell spart man bei einem Anbieterwechsel weniger als in den Vorjahren. Doch noch immer gibt es einen Unterschied zwischen den Stromanbietern. Der Vergleich mit anderen Anbietern ist vor allem zu empfehlen, wenn sie derzeit in der Grundversorgung sind oder wenn sie eine deutliche Preiserhöhung bekommen haben. In beiden Fällen lässt sich auch aktuell gutes Geld sparen.

Wie viel sie wirklich sparen, hängt maßgeblich von zwei Faktoren ab: von der Höhe ihres aktuellen Preises und von der Höhe ihres individuellen Verbrauchs. Je mehr sie verbrauchen, desto mehr lässt sich sparen. Die Wechselersparnis reicht derzeit von 30 bis zu einigen hundert Euro.

Im Vergleich zu den Vorjahren ist dies eine sehr geringe Wechselersparnis. Grund dafür sind die hohen Beschaffungskosten für Kraftwerk-Brennstoffe.

Wer wenig verbraucht, zahlt im Verhältnis mehr

Seit einigen Jahren gibt es ein Paradoxon bei den Strompreisen: Wer wenig Strom verbraucht, zahlt vergleichsweise mehr. Der Grund dafür ist, dass der verbrauchsunabhängige Grundpreis angestiegen ist. Denn die meisten Stromtarife bestehen aus einem monatlichen Grundpreis, der verbrauchsunabhängig ist, und einem Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde.

In den vergangenen fünf Jahren ist der Grundpreis für alle Verbrauchsstufen um etwa 25 Prozent angestiegen. Der Arbeitspreis pro Kilowattstunde ist hingegen nur um circa fünf Prozent gestiegen. Die Folge daraus ist: Je mehr Strom ein Haushalt verbraucht, desto geringer fällt die Steigerungsrate aus, da der teure Grundpreis weniger ins Gewicht fällt.

Wie findest Du einen guten Stromtarif?

Stromkunden sollten sich unabhängig von einem Wechselwunsch regelmäßig einen Überblick über den Markt verschaffen. Denn der Wandel in der Branche ist groß, und viele neue Anbieter oder Vertragsmodelle tauchen auf.

Wer akut wechseln möchte, sollte sich erst mit den örtlichen Stromanbietern und ihren Tarifen auseinandersetzen, bevor Vergleichsportale zu Rate gezogen werden. Oftmals haben regionale Versorger gute Vertragskonditionen. Für viele Stromkunden ist der lokale Anbieter auch attraktiv, weil er häufig Einrichtungen wie Schwimmbäder, Bibliotheken oder Sportvereine in der Umgebung finanziert.

Vergleichsportale sollten dann zum Gegenprüfen der regionalen Angebote verwendet werden oder sogar direkt die erste Anlaufstelle sein, falls man derzeit bei einem regionalen Versorger ist und wechseln möchte. Sie geben einen guten Überblick über das Angebot.

Vergleichsportale: Darauf solltest Du achten

Strom sparen ist in diesen Zeiten besonders ratsam. (Foto: dpa) Energie

Generell wird Verbrauchern empfohlen, auf ein Vergleichsportal zurückzugreifen. Diese sind zwar nicht neutral, da sie eine Provision vom Stromversorger für jeden abgeschlossenen Vertrag erhalten, geben aber eine Übersicht. Es kann sinnvoll sein, die Ergebnisse zweier Portale miteinander zu vergleichen. Im Ranking der Stiftung Warentest schnitten Verivox und Check24 mit der Note „befriedigend“ von allen Vergleichsportalen am besten ab.

Laut dem Energieexperten Udo Sieverding gibt es zwei Möglichkeiten, einen guten Stromanbieter zu finden. Die eine sei es auf Vergleichsportalen nach Firmen Ausschau zu halten, die bereits einen bekannten Namen haben.

Auf diese Kriterien sollten Sie achten

Bei unbekannten Namen rät er zu Suchmaschinen: „Wie sieht das mit Kritik aus? Häufen sich Meldungen in Beschwerdeportalen? Sind das Anbieter, gegen die die Verbraucherzentrale häufiger vorgeht?“ Auf diese Weise könne man graue und schwarze Schafe schnell ausfindig machen. Auch empfiehlt der Verbraucherschützer, das Kleingedruckte vor Vertragsabschluss genau durchzulesen.

Die zweite Möglichkeit, einen seriösen und günstigen Stromversorger auf den Portalen ausfindig zu machen, ist die Einstellung der Filter. Zu diesen drei Filtereinstellungen rät die Verbraucherzentrale Kunden bei der Nutzung von Vergleichsportalen: maximal zwölf Monate Erstvertragslaufzeit, maximal einen Monat Verlängerung und maximal einen Monat Kündigungsfrist.

Was ist zu beachten, wenn Du den Stromanbieter wechselst?

Vorsicht ist bei Bonusberücksichtigungen geraten. Zwar könne man die Boni mitnehmen, man solle aber in seine Kalkulation einbeziehen, dass sie im zweiten Jahr entfallen. Laut Sieverding denken viele Kunden, dass ihnen nach dem Abschluss eines günstigen Vertrags nichts mehr passieren kann.

Das sei ein Trugschluss, „weil in den ein, zwei, drei Jahren schreiben diese Anbieter durch den Neukundenbonus, durch die Werbekosten, durch die Provision rote Zahlen.“ Jahre später würden die Kunden dann von überhöhten Rechnungen, hohen Abschlägen und Nachzahlungen überrascht werden.



Auch Preisgarantien beobachtet die Verbraucherzentrale NRW schon lange. Diese werden vor allem bei 24-Monats-Verträgen angeboten. „Eine Preisgarantie ist ja immer eine Wette: Ich als Privatverbraucher wette gegen die Profis vom Energieversorger, wie die Preise in zwei Jahren sind“, macht Sieverding deutlich. Die Preisgarantie könne für Kunden ein Hinweis darauf sein, dass der Versorger mit sinkenden Strompreisen rechnet.

Ist der Strompreisdeckel die Lösung für hohe Strompreise?

Hohe Abschlagszahlungen, Preiserhöhungen sowie die Kündigungswelle der Stromanbieter sorgen für Negativschlagzeilen. Von einem Strompreisdeckel rät Sieverding dennoch ab, weil „er ein sehr starker Eingriff in den Markt ist“.

Auch Frankreich mache jetzt seine Erfahrungen, dass der Strompreisdeckel nicht uneingeschränkt gut ist. Denn die kleineren französischen Versorger machen enorme Verluste, da sie die steigenden Preise nicht an die Kunden weitergeben dürfen. Die Verluste fängt jetzt der Staat auf.

Was gilt bei Abschlagszahlungen und Zahlungsbedingungen?

Einige Stromanbieter nutzen deutlich zu hohe Abschlagszahlungen als „kostenlose Kredite” der Kunden. Häufig liegt diesen nicht der wirkliche Verbrauch zugrunde, sondern eine großzügige Schätzung. Zulässig ist das meist nicht. Denn Abschlagszahlungen müssen sich am Vorjahresverbrauch orientieren.

Bei Neukunden müssen sich die Abschläge an vergleichbaren Haushalten orientieren, oder es muss eine Pauschale angesetzt werden. Die einseitige Erhöhung von Abschlägen durch den Anbieter ist rechtlich nicht zulässig. „Man kann gegen die Abschläge vorgehen, und man muss sie auch nicht zahlen“, sagt Verbraucherschützer Udo Sieverding und empfiehlt, Widerspruch einzulegen. Auch kann der Kunde darauf bestehen, zu plausiblen Abschlägen weiter beliefert zu werden.

Ist der Ökostromtarif automatisch eine gute Wahl?

Mit der Wahl eines Ökostromtarifs trägt man in Deutschland nur wenig zur Energiewende bei. „Ich halte es mittlerweile für einen Trugschluss, dass man mit einem Ökotarif die Energiewende vorantreiben kann“, sagt Verbraucherschützer Udo Sieverding.

Der Ausbau der erneuerbaren Energien wird in Deutschland vor allem über die EEG-Umlage realisiert. Diese zahlt jeder Stromverbraucher automatisch über die Stromrechnung. Einen zusätzlichen Klimanutzen haben viele Ökotarife nicht.

Wenn Sie dennoch auf Ökostrom zurückgreifen möchten, sollten Sie auf die Labels achten. Diese garantieren ein Mindestmaß an Energiewendenutzen. Das sind zum einen das Ok-Power-Label und das Grüner-Strom-Label. Zusätzlich garantieren beide Labels, dass die Ökostromanbieter nicht an Atomkraftwerken, neuen Steinkohlekraftwerken und Braunkohlekraftwerken beteiligt sind.

Stromsparen für das Klima und den Geldbeutel

Verbraucherschützer Sieverding rät den Kunden, auf einem anderen Weg etwas für das Klima zu tun: das Geld für den Ökotarif zu sparen und es in eine Solaranlage zu investieren. Auch würden energiesparende Glühbirnen und Elektrogeräte eine hohe Wirkung haben.

Mit einfachen Maßnahmen können Kunden zwischen 10 und 30 Prozent Strom sparen. Der Schritt, alte Elektrogeräte durch energiesparende auszutauschen, ist für viele Verbraucher der schnellste Weg, Strom zu sparen. Denn vor allem die Gefrier- und Kühlschränke sind Stromfresser. Durch die richtige Temperatureinstellung und neue Geräte lässt sich Strom einfach sparen.

Aber es gibt auch verborgene Stromfresser wie die Heizungspumpe. Wer kein eigenes Haus besitzt, sollte sich mit seinem Vermieter in Verbindung setzen. Der Austausch einer alten Pumpe spart bares Geld.

Wer hilft bei Problemen mit dem Stromanbieter?

Bei Problemen mit dem neuen oder alten Stromversorger gibt es mehrere Anlaufstellen, an die sich Stromkunden wenden können. Im ersten Schritt sollten Verbraucher ihren Versorger aber selbst auf das Problem hinweisen. So können sie zum Beispiel bei fehlerhaften Abrechnungen, hohen Abschlagszahlungen und überzogenen Preiserhöhungen direkt Widerspruch bei ihrem Anbieter einreichen.

Kommen Verbraucher selbst nicht weiter oder erhalten keine Antwort, können sie sich an die Schlichtungsstelle Energie wenden. Falls sie das Verhalten ihres Versorgers jedoch als unseriöse Geschäftspraktik einstufen, sollten sie sich direkt an die Marktwächter Energie oder die Verbraucherzentralen wenden. Sie sind mit den meisten Taktiken von Stromanbietern gut vertraut und können oft schnelle Hilfe leisten.

Im Fall von Stromio hat die Verbraucherzentrale Hessen eine Musterfeststellungsklage ins Leben gerufen, der sich alle Betroffenen anschließen können.

Das sind die Aufgaben der Bundesnetzagentur

Wenn ein Versorger seinen Pflichten gegenüber den Stromkunden nur schwer nachkommt, dann kann auch die Bundesnetzagentur der richtige Ansprechpartner sein. Als Aufsichtsstelle kann sie ein Aufsichtsverfahren gegen den Stromanbieter einleiten, wenn der Verdacht besteht, dass das Unternehmen aus personellen, technischen oder wirtschaftlichen Gründen nicht mehr leistungsfähig ist.

Die Bundesnetzagentur ist auch zuständig, wenn es Probleme mit dem Netzbetreiber gibt. Der muss alle Stromversorger gleich behandeln. Das gilt auch für die Betreiber von Stromzählern.

Mehr: Auf diesen Wegen können Stromkunden Schadensersatz von Stromio & Co. fordern.