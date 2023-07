 Energie: So stellen sich die Tankstellen auf das Verbrenner-Aus ein

Aral baut immer mehr Tankstellen zu kleinen Supermärkten aus und investiert in Ladesäulen. Das soll die Existenz sichern, auch wenn immer weniger getankt wird. Andere Betreiber geben auf.

Bis Ende des Jahres soll das Konzept um 50 auf dann 900 Stationen ausgeweitet werden. Rewe-Shop an einer Aral-Tankstelle

Bochum Jahrzehntelang prägten Tankstellen das Bild vieler Städte, doch jetzt kämpfen sie ums Überleben. „Seit 2019 ist der Kraftstoffverbrauch in Deutschland um rund acht Prozent zurückgegangen. Dieser Trend wird sich weiter fortsetzen und noch verstärken“, sagt Aral-Chef Achim Bothe im Gespräch mit dem Handelsblatt. „Wenn ich das nicht ersetzen kann, sehe ich einen massiven Druck auf die Wirtschaftlichkeit – bei deutlich steigenden Kosten“, warnt er.

Um seinem Tankstellennetz die Zukunft zu sichern, setzt Aral auf neue Geschäftsfelder. Der erste Schritt ist jetzt die Verlängerung des Vertrags mit der Rewe-Tochter Lekkerland über die Belieferung der „Rewe To Go“-Tankstellenshops bis zum Jahr 2028. „Rewe To Go ist für uns ein Wachstumsfeld“, sagt Bothe. Bis Ende des Jahres soll das Konzept um 50 auf dann 900 Stationen ausgeweitet werden.

