Energie So stellt Frankreich die Weichen für die Verstaatlichung des Stromriesen EDF

Angesichts der Energiekrise plant Paris die komplette staatliche Übernahme von EDF. Die französische Regierung sucht bereits einen neuen Chef für den Stromkonzern.

Frankreich will den Stromkonzern komplett verstaatlichen. (Foto: REUTERS) Atomkraftwerk von EDF in Belleville-sur-Loire

Paris Frankreich treibt die Verstaatlichung des hochverschuldeten Stromkonzerns EDF voran. Nachdem Premierministerin Élisabeth Borne am Mittwoch das Ziel einer vollständigen Übernahme des bereits vom Staat dominierten Energieversorgers bestätigte, kündigte die Regierung am Donnerstag die Suche nach einem neuen Konzernchef an.

Paris präsentiert die Entscheidung, die Teilprivatisierung von EDF aus dem Jahr 2005 rückgängig zu machen, als strategischen Schritt zur Energieunabhängigkeit. Der Konzern spielt eine zentrale Rolle bei den französischen Plänen, nicht nur die erneuerbaren Energien massiv auszubauen, sondern auch in neue Atomkraftwerke zu investieren.

Wegen des „Klimanotstands“ und der Krise bei der Energieversorgung seien „radikale Entscheidungen“ erforderlich, sagte Borne in einer Regierungserklärung am Mittwoch vor der französischen Nationalversammlung. Der Staat müsse die „volle Kontrolle“ über die Stromproduktion haben. Details und einen Zeitplan präsentierte die Chefin der Regierung von Präsident Emmanuel Macron dabei nicht.