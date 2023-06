Energie Solarbranche rechnet 2023 trotz Rezession mit exponentiellem Wachstum

Zum Auftakt von Europas größter Solarmesse könnte die Stimmung in der Branche nicht besser sein. Nur ein Problem bereitet der Industrie große Sorgen.

Die Preise für Solaranlagen waren 2022 um bis zu 20 Prozent gestiegen. (Foto: obs) Agrikultur-Photovoltaik-Anlage

Düsseldorf Drei Millionen Solaranlagen sind ans deutsche Stromnetz angeschlossen. Erst vor wenigen Wochen hat Deutschland diese Marke geknackt. Zum Start von Europas größtem Branchentreff, der „Intersolar“ in München, verkündet die Photovoltaikindustrie nun neue Zahlen.

Und die könnten kaum besser sein: Alleine Hausbesitzer haben im ersten Quartal 2023 doppelt so viele Solaranlagen in Betrieb genommen wie noch im Vorjahr. Und schon im Juni werden so viele Solarbatterien neu installiert sein wie im gesamten Jahr 2022.

Carsten Körnig, Geschäftsführer des Bundesverbands der Solarwirtschaft (BSW), freut sich über diese Zahlen: „Beinahe alle Zeichen stehen weiter auf Wachstum: Solarsysteme sind preiswert, die Zahl der Fachkräfte steigt, die Liefersituation hellt sich auf, und Marktbarrieren werden zunehmend abgebaut.“ Auch 2023 rechnet die Branche wieder mit zweistelligen Wachstumsraten.