Energie Steag-Abspaltung Iqony will Gewinn in den kommenden Jahren deutlich steigern

Steinkohlekraftwerk der Steag in Duisburg

Düsseldorf Seit Anfang des Jahres ist der ehemalige Steinkohlekonzern Steag offiziell in zwei Bereiche aufgeteilt: Unter dem Firmennamen Steag Power läuft das Geschäft mit der fossilen Energie und Kraftwerken weiter. Unter dem Dach des Unternehmens Iqony dagegen setzt man nun auf „dezentrale und dekarbonisierte Energien“.

„Wir bündeln das Wachstumsgeschäft jetzt in Iqony und wollen unser Portfolio hier konsequent ausbauen“, sagt der ehemalige Steag- und neue Iqony-CEO Andreas Reichel im Gespräch mit dem Handelsblatt. Dadurch erhofft sich die neu gegründete Firma vor allem ein erhebliches Gewinnwachstum.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hätte der Bereich der heutigen Iqony bereits einen operativen Gewinn von mehr als 240 Millionen Euro erwirtschaftet. 2027 sollen dann allein die erneuerbaren Tätigkeiten einen operativen Gewinn von über 350 Millionen Euro erzielen. Das wäre ein Wachstum von rund 45 Prozent. Ein besonderer Fokus liegt dabei unter anderem auf dem Wärmebereich.

„Wir sind jetzt schon drittgrößter Fernwärmebetreiber in Deutschland, auch bei der Wärmeversorgung im Bereich Geothermie sind wir Marktführer“, erklärt Reichel die neue Strategie. Wie viel genau für die zweistelligen Wachstumsraten in den nächsten Jahren investiert werden soll, will der Manager noch nicht verraten. „Wir nutzen die Mehrerträge aus der Kohleverstromung um Wachstum zu generieren, aber wir unterliegen immer noch einer Sanierungsvereinbarung“, stellt Reichel klar.

Allein in den ersten sechs Monaten des Jahres kamen die Essener für den Gesamtkonzern bei 2,4 Milliarden Euro Umsatz auf ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 450 Millionen Euro. Dank der Energiepreiskrise wurde der Kraftwerksbetreiber Steag zum Krisenprofiteur. Durch die Möglichkeit, alte Kraftwerke länger am Netz zu lassen, dürften die Einnahmen der fossilen Steag Power auch nach der Aufteilung der Geschäftsbereiche in diesem Jahr weiter steigen.

Die Kraftwerke Bergkamen im Ruhrgebiet und Völklingen-Fenne im Saarland, die eigentlich Ende des Jahres stillgelegt werden sollten, bleiben länger am Netz. Auch die Anlagen Quierschied und Bexbach im Saarland laufen wieder unter Volllast. Insgesamt 2,3 Gigawatt Leistung könnte die Steag so bereitstellen.

Die Pläne für den Verkauf des Unternehmens gewinnen durch die guten Zahlen an Schwung. Nach immer größer werdenden Verlusten hatte sich der Steinkohlekonzern mit seinen Eigentümern, den Kommunen des Ruhrgebiets, Ende 2021 auf einen Sanierungsplan geeinigt.

Vom Sanierungsfall zum Krisenprofiteur

485 Millionen Euro Nettoverschuldung kamen zusammen – auch aufgrund der Energiewende und der politisch forcierten Abkehr von fossilen Energieträgern, dem Hauptgeschäft von Steag. Etwas mehr als die Hälfte der Gewinne kommt im ersten Halbjahr 2022 aus dem Geschäft mit der Steinkohle. Um die 45 Prozent stammen aus dem zweiten Bereich Erneuerbare, Speicher und Geothermieanlagen.

Vorstandschef Reichel betont weiterhin, dass das Unternehmen als Ganzes verkauft werden soll. Während viele Investoren an dem „grünen“ Bereich interessiert sind, hält sich das Interesse am „schwarzen“ Kerngeschäft allerdings in Grenzen. Erste Gebote werden für Ende März, Anfang April erwartet.

Die Steag könnte Finanzkreisen zufolge mit zwei bis drei Milliarden Euro bewertet werden. Die jetzigen Eigentümer hatten gehofft, dass das Unternehmen noch länger von den stark gestiegenen Strompreisen hätte profitieren können. Die sind allerdings in den vergangen Wochen schon wieder merklich gesunken.

