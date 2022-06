Energie Thyssenkrupp legt Börsengang von Wasserstofftochter Nucera vorerst auf Eis

Wegen der unsicheren Situation soll Nucera erstmal nicht an die Börse gebracht werden. Ausgeschlossen ist ein Börsengang in der Zukunft aber nicht.

Zunächst hatte Thyssenkrupp einen Teilbörsengang für die Wasserstofftochter Nucera angedacht. Doch nun wird der Börsengang bis auf weiteres verschoben. (Foto: Bloomberg) Thyssenkrupp

Düsseldorf Thyssenkrupp bringt seine Wasserstofftochter Nucera erstmal nicht an die Börse. Der Konzern habe mit Blick auf das gegenwärtige Börsenumfeld und die gegenwärtige Situation am Kapitalmarkt beschlossen, einen Börsengang von Nucera zum jetzigen Zeitpunkt nicht umzusetzen, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

„Ein Börsengang ist aber unverändert die bevorzugte Option, um von den Wachstumsaussichten des Geschäfts als einer der weltweiten Technologieführer für Anlagen zur Herstellung von grünem Wasserstoff zu profitieren.“ Die Entscheidung für einen potenziellen Börsengang hänge aber wie bisher auch von der Situation am Kapitalmarkt ab.

Mehr: Botschafter werben um Wasserstoff-Partnerschaften mit Deutschland

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen