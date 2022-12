Energie US-Forscher melden Durchbruch bei der Kernfusion

Zum ersten Mal ist es Wissenschaftlern gelungen, eine positive Energiebilanz bei der Kernfusion zu erzeugen. Bis zum ersten Kraftwerk bleibt der Weg aber noch lang.

In einigen Jahren könnte mithilfe der Kernfusion womöglich klimaneutral und sicher Strom in riesigen Mengen erzeugt werden. Allerdings dürfte bis zur massenhaften Produktion wegen weiterhin großer technischer Hürden noch ein weiter Weg sein. (Foto: dpa) Forschungsreaktor in Kalifornien

New York, Düsseldorf US-Wissenschaftlern ist ein lang ersehnter Durchbruch in der Kernfusion gelungen. Erstmals wurde beim Verschmelzen von Atomkernen mehr Energie gewonnen als verbraucht, wie US-Energieministerin Jennifer Granholm am Dienstag in Washington verkündete. „Einfach ausgedrückt ist dies eine der beeindruckendsten wissenschaftlichen Leistungen des 21. Jahrhunderts“.

Dafür erzeugen die Forscher der National Ignition Facility (NIF) am Lawrence Livermore National Laboratory in Kalifornien Fusionsenergie durch die „thermonukleare Trägheitsfusion“. Dabei feuerten die Wissenschaftler 200 Laser in einen Hohlraum. Ein darin befindliches Kügelchen aus schwerem Wasserstoff (Deuterium) wird durch die Strahlung komprimiert und erhitzt, was Kernfusionsreaktionen auslöst. Die wiederum produzieren energiereiche Neutronen und Alphateilchen.

Die Energie dieser Teilchen erzeugt dann Wärme in den Wänden, die in Strom umgewandelt werden kann. Was das NIF mit der größten Laseranlage der Welt erfolgreich demonstriert hat, nimmt aktuell einen ganzen Tag in Anspruch. Ein Kraftwerk müsste den Vorgang mehr als zehnmal in der Sekunde schaffen.

Kernfusion: Wichtige Fragen bleiben noch offen