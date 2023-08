 Energie: Warum Öl trotz höherer Investitionen knapp werden könnte

Düsseldorf Trotz sinkender Gewinne investieren die Ölkonzerne wieder deutlich mehr als in den Vorjahren. Allerdings nicht in erneuerbare Energien, sondern vor allem in die Exploration und Förderung von Öl. Im ersten Halbjahr gaben die fünf größten westlichen Ölunternehmen Exxon Mobil, Chevron, Shell, BP und Total Energies insgesamt 46,6 Milliarden Dollar aus. Das sind 43 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Für die Weltwirtschaft ist das eine gute Nachricht: Expertinnen und Experten warnen davor, dass das Öl knapp werden könnte. Schon Ende des Jahres könnten pro Tag zwei Millionen Barrel Erdöl fehlen, weil die Unternehmen ihre Ausgaben in den Jahren zuvor gesenkt hatten.

Gerade einmal 305 Milliarden Dollar gab die komplette Industrie nach Branchenschätzungen im vergangenen Jahr für die Erdölförderung aus. Dabei braucht es laut der Internationalen Energieagentur (IEA) mindestens 466 Milliarden Dollar an Investitionen pro Jahr, um den weltweiten Ölbedarf bis 2030 zu decken.

Die Trendwende kommt aber vermutlich zu spät: „Die Ölkonzerne investieren jetzt zwar wieder mehr in die Exploration von Öl und Gas. Aber das reicht nicht“, sagte die unabhängige Ölmarktexpertin Cornelia Meyer dem Handelsblatt. Kaum ein anderer Sektor sei derart unterinvestiert.

Dazu kommt das Klimaschutz-Dilemma: Einerseits muss der Ölverbrauch sinken, denn das Verbrennen fossiler Energieträger ist hauptverantwortlich für die globale Erderwärmung. Und auch für die Ölkonzerne ist es sinnvoll, in neue, nachhaltige Geschäfte zu investieren, um langfristig profitabel zu sein. Andererseits braucht es laut Fachleuten mehr Geld für die Ölförderung, damit die mittelfristige Nachfrage der Weltwirtschaft befriedigt werden kann.

Öl: Es droht eine Lücke

In einer Studie rechnet die US-Investmentbank Goldman Sachs vor, dass die Welt bis 2025 mit zehn Millionen Barrel Öl pro Tag weniger auskommen muss, weil die Industrie seit 2014 nicht genug investiert. Die genannte Menge entspricht der Tagesproduktion des weltweit zweitgrößten Ölproduzenten Saudi-Arabien.

Noch vor gut zehn Jahren wurden in der Spitze 900 Milliarden Dollar pro Jahr in die Öl- und Gasförderung investiert. Danach gingen die Investitionen aber immer weiter zurück – mit Folgen, warnen Analysten: „Wir haben alle Reservekapazitäten im System ausgeschöpft und können Lieferunterbrechungen wie die, die wir derzeit aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts erleben, nicht mehr verkraften“, schreiben sie.

Normalerweise hätte die Branche auf steigende Preise schon früher mit deutlich höheren Investitionen reagiert. In den vergangenen Jahren jedoch stellten sich Exxon Mobil, Shell, BP und Co. auf eine Welt ein, in der die Erdölnachfrage langfristig zurückgehen wird, wenn die Staaten ihre Klimaziele erreichen wollen.

Doch seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine ist die Lage angespannt. Der Ausfall von Lieferungen konnte von anderen Produzenten zwar vorerst ausgeglichen werden, weil der wirtschaftliche Aufschwung Chinas nach Jahren der Pandemie langsamer vorangeht als erwartet. Aber die Situation könnte sich kurzfristig verschärfen.

Um den Ölpreis, der unter Druck geraten war, nach unten zu stabilisieren, drosselt Saudi-Arabien seine Produktion um einen weiteren Monat. Das Land will auch im September eine Million Barrel pro Tag weniger fördern. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Saudi Press Agency am vergangenen Donnerstag.

Regierungen versuchen die Ölkonzerne dazu zu bringen, wieder mehr zu investieren – der Klimapolitik zum Trotz. US-Präsident Joe Biden drohte gar mit höheren Steuern. Aber die Chefs von Big Oil haben auch gesehen, wie profitabel es sein kann, sparsam vorzugehen. Sie wissen, zusätzliche Ausgaben in der Produktion verringern die Knappheit und drücken die Preise. Deswegen investieren sie bei Weitem nicht so stark wie früher.

Aber sie investieren: Beim britischen Ölkonzern Shell flossen von 11,6 Milliarden Dollar Gesamtinvestitionen immerhin fast vier Milliarden direkt in den sogenannten „Upstream“-Bereich, also die Erkundung und Förderung von Erdöl- und Erdgasprojekten. Auch Wettbewerber BP will die fossilen Investments wieder steigern. Ursprünglich wollte das Londoner Unternehmen seine Öl- und Gasproduktion im Vergleich zu 2019 bis 2030 um 40 Prozent verringern. Jetzt sollen es nur noch 25 Prozent sein.

In den ersten sechs Monaten dieses Jahres setzte BP-CEO Bernard Looney die Ankündigung direkt in die Tat um. Von knapp acht Milliarden Dollar Gesamtinvestitionen flossen drei Milliarden ausschließlich in die Produktion und Verarbeitung von Erdöl. Seinen Output steigerte BP damit um mehr als sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die IEA rechnet für das Jahr 2023 mit Rekordinvestitionen von 528 Milliarden Dollar im Öl- und Gassektor. Das ist so viel wie seit 2015 nicht mehr. In diesem Jahr dürfte die von der IEA ausgegebene Mindestmarke also erreicht werden. Fast die Hälfte des Anstiegs wird allerdings durch höhere Kosten aufgefressen. Die in den vergangenen Jahren unterlassenen Investitionen lassen sich so nicht ausgleichen.

Erst in der vergangenen Woche hatte Großbritannien angekündigt, Hunderte neue Lizenzen zur Öl- und Gasförderung in der Nordsee vergeben zu wollen. „Heute ist es wichtiger denn je, dass wir unsere Energiesicherheit stärken und diese Unabhängigkeit nutzen, um britische Haushalte und Unternehmen mit erschwinglicher, sauberer Energie zu versorgen“, verteidigte Premierminister Rishi Sunak die Entscheidung gegen massive Kritik von Umweltschützern. Mit der Förderung heimischer Vorkommen werde das Land unabhängiger von Staaten wie Russland.

Seit Russland die Ukraine angegriffen hat, fällt einer der wichtigsten Exporteure für Öl und Gas, allen voran nach Europa, nahezu komplett aus. Dabei war die Lage auf den Öl- und Gasmärkten seit der Coronapandemie ohnehin angespannt. Die Branche hatte teure Förderanlagen sogar stillgelegt, weil die Nachfrage eingebrochen war. Viele davon hat sie bis heute nicht wieder in Betrieb genommen. „Die Ölnachfrage wird wachsen, und es wird eine Knappheit geben“, sagt Ölmarktexpertin Meyer.

Big Oil: Das Ende des Nachfragebooms

Tatsächlich ist die sogenannte „peak demand“, also die Spitze bei der Nachfrage, noch Jahre entfernt. Frühestens ab 2035 rechnen Expertinnen und Experten mit einem Ende des weltweit steigenden Ölbedarfs. Allein in diesem Jahr könnte die globale Ölnachfrage um 2,2 Millionen Barrel pro Tag steigen und damit einen neuen Rekord erreichen.

Statt die Investitionen noch stärker auszuweiten, steckt Big Oil nach wie vor Milliarden in Aktienrückkäufe und Ausschüttungen. „Obwohl die Gewinne sinken, kaufen die Ölkonzerne immer mehr Aktien zurück und erhöhen ihre Dividende. Das ist mutig und ein Zeichen dafür, dass die Unternehmen unter massivem Druck stehen, Investoren bei Laune zu halten“, so Meyer. So kündigte der neue Shell-CEO Wael Sawan an, die Renditen für die Aktionäre durch eine „rücksichtslose Konzentration auf Leistung, Disziplin und Vereinfachung“ zu steigern.

Die Ausschüttungen an die Aktionäre sollen bei Shell auf 30 bis 40 Prozent des operativen Cashflows steigen statt wie bisher auf 20 bis 30 Prozent. Gleichzeitig wird die Dividende pro Aktie ab dem zweiten Quartal um 15 Prozent erhöht. In der zweiten Jahreshälfte sollen außerdem Aktienrückkäufe im Wert von mindestens fünf Milliarden Dollar beginnen. Auch Total und BP kündigten erneut milliardenschwere Rückkaufprogramme an.

Die europäischen Größen versuchen damit vor allem, die Lücke zu ihren US-Wettbewerbern Exxon und Chevron zu schließen. In der Pandemie hatten Shell, BP und andere ihre Dividenden massiv gekappt, während Exxon und Chevron an ihren Ausschüttungen festgehalten hatten.

Gleichzeitig bekommen die Konzerne zu spüren, dass die Öl- und Gaspreise sich von den extremen Höhen wieder entfernen, auf die sie nach dem Ende der Pandemie und dem Beginn des Ukrainekriegs zunächst gestiegen waren.

Lag der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent vor einem Jahr noch bei mehr als 100 Dollar, ist er mittlerweile wieder auf 84 Dollar gesunken. Beim Erdgaspreis ist der Fall noch deutlicher: Hier kostete eine Megawattstunde im Sommer 2022 noch knapp 200 Euro an der niederländischen Börse TTF. Aktuell liegt der Kurs dagegen nur noch bei 28 Euro.

Im Vergleich zum vergangenen Jahr sinken die Gewinne der Ölkonzerne deswegen merklich. Statt knapp 90 Milliarden Dollar nahmen die großen fünf nur noch 63 Milliarden Dollar ein. Trotzdem sind die Einnahmen historisch betrachtet immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Warum also nicht mehr investieren?

Schlechte Nachricht fürs Klima

Institutionelle Anleger, allen voran der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock, haben Big Oil jahrelang zu einem harten Sparkurs aufgefordert, um die Ausgaben unter Kontrolle zu halten. „Wir werden vom Markt nicht wirklich für Wachstum bezahlt“, hatte Chevrons Finanzchef Pierre Breber schon im vergangenen Jahr gesagt. Und so halten die Ölkonzerne ihre Investitionen knapp.

Mit etwas Glück könnte die befürchtete Öllücke zumindest in diesem Jahr kleiner ausfallen als gedacht. Die weltweite Nachfrage gerät aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage in vielen Ländern mittlerweile unter Druck.

Die IEA-Experten rechnen deswegen damit, dass die Ölnachfrage um 200.000 Barrel pro Tag weniger wächst, und korrigieren ihre Prognose in der neuesten monatlichen Marktanalyse von 2,4 auf 2,2 Millionen Barrel nach unten. Besonders in Europa schwächelt die Nachfrage angesichts einer deutlichen Abkühlung der Industrie.

Für das Klima ist die sinkende Nachfrage eine gute Nachricht. Ganz im Gegensatz zu den steigenden fossilen Investitionen der Unternehmen. „Mit mehr Geld für neue Öl- und Gasprojekte kann man der Klimakrise nicht begegnen“, sagt Energieexperte Manfred Santen von der Umweltschutzorganisation Greenpeace. Was fehle, seien die Bestrebungen der Konzerne, mit genauso viel Energie in Erneuerbare zu investieren.

In der Tat ging nur ein Bruchteil der historischen Rekordgewinne aus dem vergangenen Jahr in nachhaltige Technologien. Verglichen mit dem, was in die Produktion und Förderung von Erdöl geflossen ist, waren es gerade einmal vier Prozent.

Erstpublikation: 07.08.2023, 04:00 Uhr.