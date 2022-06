Energiebranch „Man kann nichts schönreden“ – OMV-Vorstand und Aufsichtsrat gegen Entlastung von Ex-Chef Seele

Seine Investitionen in Russland könnten den ehemaligen OMV-Chef Seele einholen. Der österreichische Konzern will die Rolle des Ex-Chefs prüfen.

Der Konzern will die Investitionen des ehemaligen Chefs kritisch unter die Lupe nehmen. (Foto: Reuters) Ex-OMV-Chef Rainer Seele

Wien Der Wiener Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV sieht seine Investitionen in Russland inzwischen als Fehler und lässt die Entscheidungen von Ex-Chef Rainer Seele unter die Lupe nehmen. „Rückblickend müssen wir feststellen, dass die getätigten Investitionen in Russland nach 2015 auf zu großem Vertrauen in Russland und Russlands Rolle in der internationalen Gemeinschaft gestützt waren“, sagte OMV-Aufsichtsratschef Mark Garrett bei der Hauptversammlung am Freitag. „Man muss es eigentlich so klar aussprechen: Diese Investitionen waren ex-post betrachtet ein Fehler.“

Da die OMV im ersten Quartal im Zusammenhang mit Russland Wertberichtigungen in Höhe von zwei Milliarden Euro verkraften musste, müssten alle Beteiligten aufhören, zu versuchen, die Entscheidungen zu verteidigen, sagte Garrett. „Man kann nichts schönreden, was nicht schön zu reden ist“, sagte er. Zu diesem Erbe müsse man stehen und gleichzeitig die Lehren daraus ziehen. Die Abschreibungen seien zwar „schmerzhaft, aber leistbar“, sagte der Aufsichtsratschef.

Der Aufsichtsrat habe beschlossen, eine erweitere Prüfung einzuleiten, die sich mit der Einhaltung von Governance-Regelungen des ehemaligen Vorstandschefs Seele befasst. Im Fokus würden bestimmten Geschäftsführungsmaßnahmen stehen, darunter ein Sponsoringvertrag mit dem Fußballklub Zenit St. Petersburg und die Gaslieferverträge mit Gazprom. Da die Untersuchungen noch laufen, hätten Aufsichtsrat und Vorstand beschlossen, dem früheren OMV-Chef für das Geschäftsjahr 2021 nicht die Entlastung zu erteilen. Der frühere Wintershall-Boss war von Mitte 2015 bis Mitte 2021 Vorstandschef der teilstaatlichen OMV. Mehr: Russische Gasrechnungen: OMV sucht weiter nach Lösungen Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen