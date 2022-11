Energiebranche Eon bekommt nur etwas Schub von hohen Energiepreisen – Weitere Abschreibung auf Nord Stream 1

Düsseldorf Deutschlands größter Energieversorger Eon hat in den ersten neun Monaten des Jahres einen bereinigten Gewinn (Ebitda) von knapp 6,1 Milliarden Euro erzielt, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Damit liegen die Essener zwar rund 170 Millionen Euro unter dem Vorjahreswert. Damals konnte Eon allerdings auch einen Sondereffekt durch die Rückerstattung im Rahmen des Atomausstiegs verbuchen.

Die gestiegenen Beschaffungskosten für Strom und Gas sind für den Energiekonzern allerdings kein reiner Gewinnbringer. Obwohl Eon den Umsatz in der Sparte Kundenlösungen in den vergangenen Monaten mit über 63 Milliarden Euro mehr als verdoppelte, bleiben mit einem Ebitda von 1,4 Milliarden gerade einmal knapp 100 Millionen Euro mehr übrig als im Vorjahrszeitraum.

Darüber hinaus musste Eon insgesamt mehr als eine Milliarde Euro auf seine Beteiligung an der leckgeschlagenen Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 1 abschreiben. Die in einem Pensionsfonds hinterlegten 15,5 Prozent stehen nun noch mit 100 Millionen Euro in den Büchern. Ursache seien die Beschädigungen an beiden Strängen der Röhre seit dem 26. September aus bisher ungeklärten Ursachen. Eon hatte bereits nach dem ersten Halbjahr den Wert auf 500 Millionen Euro von zuvor 1,2 Milliarden Euro reduziert.

Eon hat durch Preisanstieg hohe Beschaffungskosten

„Die Belastungen aus der Energiekrise konnten dank operativer Anstrengungen weitgehend kompensiert werden. Unser Kerngeschäft entwickelt sich daher weiter planmäßig. Wir bestätigen unsere Prognose für den Konzern für das Geschäftsjahr 2022“, betont Eon-Finanzvorstand Marc Spieker am Mittwoch. Der Konzern erwarte unverändert ein bereinigtes Ebitda in der Spanne von 7,6 bis 7,8 Milliarden Euro nach zuletzt 7,9 Milliarden.

Eon beliefert in Deutschland rund 14 Millionen Privat- und Geschäftskunden, darunter 1,5 Millionen Gaskunden. Anders als für RWE sind die hohen Rohstoffpreise für Eon nicht nur positiv. Der Versorger bekommt zwar weiterhin zu vertraglich vereinbarten Konditionen Strom und Gas, beschafft einen Teil seiner Energie aber zu aktuellen Preisen an der Börse. Weil Zehntausende Discounter-Kunden nach dem Rauswurf bei Anbietern wie Stromio Ende 2021 zu Eon in die Grundversorgung geraten sind, hat Eon teilweise hohe Beschaffungskosten.

Immerhin ist der Börsenstrompreis innerhalb der vergangenen neun Monate von 80 Euro die Megawattstunde auf zwischenzeitlich 600 Euro gesprungen. Aktuell liegt der Preis pro Megawattstunde bei knapp 126 Euro im tagesaktuellen Handel. Die Mehrkosten hat Eon im Laufe des Jahres allerdings erst nach und nach an seine Kunden weitergeben können.

Dafür hat der Energieversorger die Preise ordentlich angezogen. Schon zum Stichtag 1. August waren die Preise für Eon-Kunden in den vergangenen Monaten im Schnitt um 40 Prozent gestiegen.

Erst am Dienstagabend kündigte beispielsweise der Versorger Rheinenergie nun erneut eine satte Preiserhöhung an: Ab Januar steigen die Strompreise im Grundversorgungstarif um satte 23,94 Cent auf 54,98 Cent pro Kilowattstunde, teilte das Kölner Unternehmen mit, an dem Eon mehr als 20 Prozent der Anteile hält. Auch andere Stadtwerke wie München, Leipzig und Nürnberg ziehen ihre Preise in den kommenden Wochen teilweise um mehr als die Hälfte an.

Energieversorger sorgen sich um Zahlungen des Bundes

Den Großteil der Preiserhöhungen dürfte ab dem kommenden Jahr dann erst einmal der Bund zahlen. Die Strom- und Gaspreisbremse soll die Verbraucher von den hohen Energiekosten entlasten. Die Differenz zwischen dem staatlich festgelegten Preis und dem Einkaufspreis würde Eon laut aktuellen Plänen dann erstattet.

Die Gaspreisbremse soll ab März in Kraft treten. Schon im Dezember will der Staat jedoch die Abschlagszahlungen der Verbraucher einmalig übernehmen. Dafür sollen die Versorger ihren Kunden die Zahlungen erlassen, die sie stattdessen vom Bund bekommen.

Eon, Entega und Enercity haben nun offenbar Sorge, dass dieses Geld nicht rechtzeitig zum 1. Dezember auf ihrem Konto ist. Die drei Gasversorger haben offenbar einen Brief an die Regierung geschrieben und verlangen nach Informationen des Nachrichtenportals „The Pioneer“ Änderungen am Gesetzentwurf. Weil nicht sichergestellt sei, dass die Versorger das Geld vom Bund rechtzeitig erhalten, könne es zu Liquiditätsengpässen kommen.

