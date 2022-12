 Energiebranche: Eon übernimmt Start-up GridX komplett

Der Essener Konzern Eon muss zunehmend seine Stromnetze digitalisieren. Das Jungunternehmen spielt dabei eine wichtige Rolle. Die Gründer geben die Geschäftsführung ab.

David Balensiefen (links) und Andreas Booke (rechts), übergeben die Geschäftsleitung zum 1. April 2023 an Tim Steinmetz (Mitte rechts) und Tobias Mitter (Mitte links). Alte und neue Geschäftsführung von GridX

Düsseldorf Der Essener Energiekonzern Eon übernimmt das Münchener Start-up GridX vollständig, wie das Unternehmen dem Handelsblatt mitteilte. Eon kauft den GridX-Gründern David Balensiefen und Andreas Booke ihre Anteile an dem Start-up ab. Der Konzern arbeitet seit 2017 mit GridX zusammen und hält seit September 2021 eine Mehrheit an dem Jungunternehmen.

Im Zuge der Übernahme scheiden Balensiefen und Booke aus der Unternehmensleitung aus. Neue Geschäftsführer werden Tim Steinmetz und Tobias Mitter. Steinmetz ist bereits seit Mitte 2019 als Chief Growth Officer bei GridX und startet ab dem 1. Januar 2023 als neuer Geschäftsführer. Tobias Mitter hat in verschiedenen Funktionen bei den Beratungsunternehmen BCG und IBM gearbeitet und ist nun in der Management-Beratung bei Eon tätig. Er tritt seine neue Aufgabe bei GridX am 1. Februar 2023 an.