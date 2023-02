Energiekonzern Acht Milliarden Euro Gewinn – Eon übertrifft eigene Prognose

Nach anfänglichen Schwierigkeiten profitiert nun auch der Essener Energiekonzern von den massiv gestiegenen Strom- und Gaspreisen – und übertrifft die eigenen Erwartungen.

Die hohen Energiepreise lassen den Gewinn bei Eon steigen.

Düsseldorf Eine Woche nach dem Konkurrenten RWE legt nun auch der Essener Energiekonzern Eon vorläufige Zahlen für das Jahr 2022 vor. Ganze acht Milliarden Euro Gewinn (Ebitda) haben die hohen Strom- und Gaspreise im vergangenen Jahr in die Kassen des Unternehmens gespült, 200 Millionen Euro mehr als angenommen. Gerechnet hatte Eon lediglich mit 7,6 bis 7,8 Milliarden Euro.

Auch die Ergebnisse der einzelnen Segmente werden wohl am oberen Ende der erwarteten Spanne liegen, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Die endgültigen Zahlen legt Eon am 15. März vor.

Dass das nordrhein-westfälische Unternehmen seine Prognose übertrifft, kommt etwas überraschend. Immerhin zählte Eon nicht von Beginn an zu den Profiteuren der Energiepreiskrise. Tatsächlich sorgten die massiv gestiegenen Strom- und Gaspreise erst einmal für Belastungen. Die konnten jedoch im Laufe des Jahres zum größten Teil an die eigenen Kunden weitergeben werden.