Energiekonzern Deutschlands größter Gas-Importeur bittet um Staatshilfe – Uniper-Aktie bricht ein

Düsseldorf Uniper schlägt als erster großer Energieversorger in Deutschland in der Gaskrise Alarm und spricht mit der Bundesregierung über staatliche Hilfen. Das Unternehmen prüfe, wie die Liquidität der Gesellschaft weiter gesichert werden könne, teilte Uniper am Mittwochabend in Düsseldorf mit und kassierte wegen des Ergebnisrückgangs im ersten Halbjahr die Prognose für 2022.

Die Anleger reagierten deutlich: Zum Handelsstart am Donnerstagmorgen verlor die Aktie des MDax-Konzerns mehr als 19 Prozent. Seit Jahresanfang haben die Papiere zwei Drittel ihres Werts verloren.

Grund für den Ruf nach dem Staat: Russland hat die Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 gedrosselt, zuerst am 13. Juni. Seit dem zweiten Schritt am 16. Juni erhält Uniper nur noch 40 Prozent der vertraglich zugesicherten Gasmengen von Gazprom. Hinzu kommt, dass die Gaspreise zuletzt stark gestiegen sind, unter anderem auch als Konsequenz der reduzierten Lieferungen.

Ein Terminkontrakt für eine Megawattstunde (MWh) Erdgas kostete am Mittwoch an der niederländischen Erdgasbörse TTF 139 Euro. Zum Vergleich: Am 13. Juni waren es noch 83 Euro gewesen.

Uniper-Aktie: Energiekonzern beliefert Hunderte Stadtwerke mit Gas aus Russland

Die Lage ist ernst. Uniper ist der größte Gashändler Deutschlands und einer der größten Europas. Hunderte Stadtwerke und Energieversorger sind auf die Lieferungen der ehemaligen Eon-Tochter, die jetzt mehrheitlich zum finnischen Fortum-Konzern gehört, angewiesen. Das ist auch der Bundesregierung klar.

Als Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in der vergangenen Woche die zweite von insgesamt drei Stufen des Notfallplans Gas ausgerufen hat, machte der Politiker sehr deutlich, dass eine Lehmann-Situation in der Energiewirtschaft unbedingt verhindert werden müsse. Die Pleite der US-Bank Lehman Brothers 2008 hatte zu einem Dominoeffekt geführt und die Weltfinanzkrise ausgelöst.

Schon vor Monaten hatten sich neben Uniper auch der ostdeutsche Braunkohlekonzern Leag und die EnBw-Tochter VNG milliardenschwere Kreditoptionen bei der staatlichen KfW-Bank gesichert. Würden die Energiekonzerne zahlungsunfähig, könnten sie ihre Kunden nicht mehr mit Gas beliefern. In der Folge würde die Energieversorgung zusammenbrechen.

Um das zu verhindern, hat die Bundesregierung bereits ihre Hilfsbereitschaft zugesichert. Gleichzeitig wurde in der zweiten Alarmstufe des Notfallplans der sogenannte Preisanpassungsmechanismus eingeführt.

Der Paragraf 24 des Energiesicherungsgesetzes würde es den Gasversorgern ermöglichen, die stark steigenden Marktpreise direkt an die Verbraucher weiterzureichen, auch wenn diese noch laufende Verträge haben. Bislang ist der Paragraf allerdings noch nicht in Kraft gesetzt. Auch deswegen trifft die aktuelle Situation Uniper besonders hart.

Analyst schätzt Verlust bei Uniper auf 900 Millionen Euro pro Monat

Das Unternehmen hat sich bisher darauf verlassen, dass es verhältnismäßig günstig große Gasmengen aus Russland geliefert bekommt. Die entsprechenden Verträge haben beide Seiten lange vor Beginn des Ukrainekriegs und der Energiekrise geschlossen.

Wegen der gedrosselten Lieferungen erhält Uniper jetzt jedoch nicht mehr ausreichend günstiges Gas aus Russland, um die eigenen Gaskunden damit zu versorgen. Der Konzern muss sehr teures Gas am Spotmarkt zukaufen, die Kunden zahlen jedoch nur die zuvor vereinbarten niedrigeren Preise.

Analyst Ingo Becker von der Bank Kepler Cheuvreux sagte, wegen der massiven Gasimporte Unipers aus Russland (54 Prozent) müsse das Unternehmen zur Erfüllung seiner Lieferverpflichtungen zu so hohen Preisen Gas einkaufen, dass die Kosten den Marktwert des Unternehmens übersteigen könnten. Das könnte zum Zusammenbruch des Unternehmens führen, so Becker.

Becker rät Anlegerinnen und Anlegern, den Anteil der Uniper-Aktien in ihrem Portfolio zu reduzieren. Uniper häufe rechnerisch in der aktuellen Lage 900 Millionen Euro Verlust pro Monat an. Diese Größenordnung entspricht in etwa dem bereinigten Nettogewinn, den Uniper noch bis Mittwochabend für das gesamte Jahr prognostiziert hatte.

Zum anderen muss Uniper beim Gasverkauf an andere Konzerne hohe Sicherheitsleistungen hinterlegen, die sogenannten Margining-Zahlungen. Das Unternehmen zahlt also vor dem vereinbarten Liefertermin eine Art Kaution, die sicherstellen soll, dass Uniper auch liefert. Die Zahlung entspricht der Differenz zwischen dem vertraglich vereinbarten Preis und den aktuellen Spotmarktpreisen.

Sind also die Spotmarktpreise sehr hoch – wie aktuell der Fall –, steigen auch die Sicherheitszahlungen. Uniper bekommt diese zwar nach einer Weile zurück. Doch um sie vorzuhalten, braucht der Konzern sehr viel Liquidität.

Angesichts der kassierten Ergebnisprognose vom Mittwochabend erklärte Uniper-Vorstandschef Klaus-Dieter Maubach: „Wir hatten bereits Ende letzten Jahres durch die enorm gestiegenen Gaspreise einen signifikant gestiegenen Liquiditätsbedarf. Um diesem zu begegnen, hatten wir bereits unsere Kreditlinien erweitert und unter anderem eine Fazilität der staatlichen KfW in Höhe von zwei Milliarden Euro erhalten, die wir bis heute nicht in Anspruch genommen haben.“

Uniper: Neue Prognose erst bei offizieller Gasmangellage

Die KfW-Bank hatte Uniper die Option eingeräumt, den Zwei-Milliarden-Euro-Kredit abzurufen, falls das Unternehmen die hohen Sicherheitszahlungen allein nicht mehr stemmen kann. Bislang kam Uniper noch allein klar – das könnte sich jetzt ändern.

Die Geschäftsentwicklung habe sich durch den Krieg in der Ukraine und die in der Folge stark reduzierten Gaslieferungen aus Russland „spürbar verschlechtert“, führte Maubach aus. „Daher sprechen wir jetzt mit der Bundesregierung erneut über Stabilisierungsmaßnahmen, für die eine Reihe von Instrumenten infrage kommen, wie zum Beispiel Garantie- und Sicherheitsleistungen, Erhöhung der aktuellen Kreditfazilität bis hin zu Beteiligungen in Form von Eigenkapital.“

Finanzchefin Tiina Tuomela erklärte, Uniper müsse Stand heute davon ausgehen, dass das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) und der bereinigte Jahresüberschuss für das erste Halbjahr 2022 deutlich unter Vorjahr liegen werden. „Dies ist eindeutig eine Folge der Gaslieferbeschränkungen durch Gazprom, deren Ausmaß und Dauer aktuell nicht abzusehen sind.“ Daher nehme Uniper die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr zurück und gebe bis auf Weiteres keinen neuen Ausblick.

Uniper will erst eine neue Ergebnisprognose abgeben, wenn die Bundesnetzagentur offiziell eine sogenannte Gasmangellage feststellt. Wenn das passiert, kann die Preisanpassungsklausel aktiv werden, die in Paragraf 24 des Energiesicherungsgesetzes (EnSiG) verankert ist, und es den Energieversorgern erlaubt, ihre hohen Gasbeschaffungspreise an die Kunden weiterzugeben.

Uniper bezieht mehr als die Hälfte der Gaslieferungen aus Russland

Für Uniper sind die hohen Kosten im Gashandel auch deshalb ein großes Problem, weil das Unternehmen wie kein anderes in Deutschland auf dieses Geschäft angewiesen ist. Der „Globale Handel“ ist mit Abstand das größte Geschäftssegment, steuerte im ersten Quartal dieses Jahres und im gesamten Vorjahr jeweils etwa 85 Prozent des Gesamtumsatzes bei.

Deutlich weniger ins Gewicht fielen die Umsätze aus den Kraftwerken – die sogenannten Bereiche „Europäische Erzeugung“ und „Russische Stromerzeugung“. Letzterer ist für Uniper seit Kriegsbeginn ohnehin nahezu wertlos geworden. Hinzu kommt, dass das Unternehmen mehr als die Hälfte seiner Gaslieferungen aus Russland bezieht.

Uniper-Aktie: Energiekonzern mit drei Milliarden Euro Verlust im ersten Quartal

Besonders bitter ist für Uniper zudem, dass das Unternehmen bereits im ersten Quartal dieses Jahres einen Nettoverlust von rund drei Milliarden Euro eingefahren hat. Uniper hatte weniger Gas aus seinen Speichern verkauft als zu dieser Jahreszeit üblich. Grund war nicht die Versorgungssicherheit in Deutschland: Das Unternehmen hatte Einnahmen aus dem Gasgeschäft in die Zukunft verschoben – in der Annahme lukrativerer Geschäfte.

Uniper verdient normalerweise viel Geld, indem das Unternehmen Gas etwa im Sommer einkauft, wenn es günstig ist, und es im Winter teurer wieder verkauft. Im März waren allerdings wegen des warmen Wetters die Preise für Gaslieferungen niedriger als die Preise am Terminmarkt für das zweite und dritte Quartal. Um von den hohen künftigen Preisen profitieren zu können, wollte Uniper also größere Mengen Gas im zweiten und dritten Quartal verkaufen.

Dafür hatte das Unternehmen sogar noch kurzfristig Gas zugekauft. Mit der Annahme hat sich Uniper offenbar verkalkuliert: Jetzt fehlt dem Konzern ein Großteil der erwarteten Liefermengen aus Russland.

