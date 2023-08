Energiekonzern EnBW steigert Handelsgewinne deutlich

Der Krieg in der Ukraine hat EnBW schwer belastet. Im ersten Halbjahr hat der Energiekonzern nun einen Milliardengewinn vorlegt – und will sich womöglich Geld aus Russland zurückholen.

Der Energiekonzern hat seine Investitionen im ersten Halbjahr deutlich erhöht. (Foto: dpa) EnBW-Kraftwerk Stuttgart-Münster

Düsseldorf Der Karlsruher Energiekonzern EnBW hat im ersten Halbjahr von einem deutlichen Gewinnwachstum beim Energiehandel profitiert. Der Konzern legte am Freitag seinen Halbjahresbericht vor und bestätigte die vor einer Woche veröffentlichten vorläufigen Zahlen. Danach fuhr der Konzern in den ersten sechs Monaten einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von rund 3,5 Milliarden Euro ein nach 2,1 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr bleibe es bei der Prognose, wonach das Konzernergebnis am oberen Ende der Spanne von 4,7 und 5,2 Milliarden Euro liegen soll.

Besonders im Segment Nachhaltige Erzeugungsinfrastruktur legte der Konzern zu. Der Bereich thermische Erzeugung und Handel sorgte hier für eine Steigerung des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf rund zwei Milliarden Euro. Dies entspricht einer Verdoppelung gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Grund für den Anstieg seien höhere Großhandelspreise für die erzeugten Strommengen.

Zudem habe EnBW in diesem Bereich vom Wegfall negativer Effekte in Zusammenhang mit dem russischen Gaslieferstopp bei der Tochtergesellschaft VNG profitiert. Im Dezember hatte sich VNG mit der Bundesregierung auf eine Teilentschädigung in Höhe eines dreistelligen Millionenbetrags geeinigt. Der Energiekonzern will sich Schadenersatzklagen wegen des russischen Lieferstopps offenhalten. „Alle rechtlichen Möglichkeiten werden bei uns im Konzern geprüft", sagte Finanzchef Thomas Kusterer am Freitag auf einer Telefonkonferenz mit Journalisten. In diesem Fall mache das die Tochter VNG, die direkt betroffen sei. Das Gasunternehmen war wie auch etwa der Konkurrent Uniper durch den Lieferstopp des staatlich kontrollierten russischen Gaskonzerns Gazprom unter Druck geraten. EnBW hat seine Investitionen im ersten Halbjahr deutlich erhöht. Von Januar bis Ende Juni habe der Versorger die Bruttoinvestitionen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 48 Prozent auf 1,58 Milliarden Euro angehoben. Ein Großteil davon sei in Wachstumsprojekte geflossen. Hierzu gehörten der Ausbau der Transport- und Verteilnetze und die Entwicklung des Offshore-Windparks „He Dreiht" in der deutschen Nordsee.