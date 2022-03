Energiekonzern EnBW will sich von russischem Pipelinegas lösen und steigt in das Flüssiggas-Geschäft ein

Der baden-württembergische Energiekonzern will künftig drei Milliarden Kubikmeter Flüssiggas beziehen. EnBW hat dazu eine Absichtserklärung unterzeichnet.

EnBW will das Flüssiggas über ein LNG-Terminal in Stade beziehen. (Foto: dpa) EnBW

Berlin Die Umstellung von russischem Pipelinegas auf Flüssiggas aus anderen Ländern nimmt Fahrt auf. Der baden-württembergische Energiekonzern EnBW will künftig drei Milliarden Kubikmeter Flüssiggas beziehen – und zwar über das in Stade geplante Terminal für die Regasifizierung von verflüssigtem Erdgas (LNG).

EnBW hat dazu eine Absichtserklärung mit dem Hanseatic Energy Hub unterzeichnet, erfuhr das Handelsblatt aus Industriekreisen. Darüber hinaus werden Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit mit dem LNG-Terminal in Stade geführt.

Neben dem Hamburger Hafen- und Schifffahrtslogistiker Buss Group sind bisher der belgische Pipeline- und Flüssiggasterminal-Betreiber Fluxys und der Schweizer Private-Equity-Kapitalmarktexperte Partners Group an dem Konsortium zum LNG-Terminal-Bau beteiligt. Jährlich sollen in Stade 13,3 Milliarden Kubikmeter Gas in Form von LNG angelandet werden. Das entspricht etwa zehn Prozent des deutschen Gasverbrauchs.

Der geschäftsführende Gesellschafter der Buss Group, Johann Killinger, war deshalb am Wochenende bereits in Katar, um über mögliche LNG-Lieferungen des weltgrößten Flüssiggasexporteurs zu reden.

