Energiekonzern Eon-Chef verteidigt hohe Preise bei Strom und Gas: „Wir brauchen die Signalwirkung“

Düsseldorf Der Energiekonzern Eon zählt nicht zu den Profiteuren der hohen Strom- und Gaspreise. Tastsächlich sorgen die Energiepreise beim Dax-Unternehmen auch im zweiten Quartal für Belastungen, wie aus den am Mittwoch vorgestellten Halbjahreszahlen hervorgeht. Die wissen die Essener aber zu kompensieren – und bestätigen den Geschäftsausblick für das laufende Jahr.

Man habe die Mehrkosten mittlerweile zum Teil an seine Kunden weitergeben können, „aber erst in der zweiten Hälfte werden sie sich stabilisierend auf unser Ergebnis auswirken“, sagte Finanzvorstand Marc Spieker am Mittwoch. Mit Inkrafttreten der Gaspreisumlage werde man ab Herbst einen weiteren Teil seiner Kosten weiterreichen können.

Zum Stichtag 1. August sind die Preise für Eon-Kunden in den vergangenen Monaten im Schnitt um 40 Prozent (Beispiel NRW) gestiegen. Ob in diesem Jahr eine weitere Erhöhung folgt, wollte Eon-Chef Leonhard Birnbaum im Rahmen der Bilanzvorstellung nicht sagen.

Beim Strom hielten sich die Preissteigerungen mit 17 Prozent noch in Grenzen, da die Umlage über das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zum 1. Juli weggefallen sei. „Aber wir haben bei den Strompreisen einen deutlichen Anstieg gesehen, wenn der dauerhaft bliebe, müssten wir auch hier noch weitere Anpassungen im nächsten Jahr durchführen“, so Birnbaum. Eon beliefert in Europa mehr als 50 Millionen Privat- und Geschäftskunden mit Strom und Gas, allein 14 Millionen in Deutschland.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Trotzdem zeigten die hohen Preissignale auch eine positive Wirkung, erklärte der Eon-Chef: „Es wird Gas eingespart, und zwar merklich. Das ist das Gebot der Stunde.“ Wer weniger verbrauche, senke die Nachfrage und damit die Preise. Das trage zur Versorgungssicherheit bei.

„Würde jeder Haushalt mit Erdgas seinen Verbrauch um 15 Prozent reduzieren, könnte man 40 Terawattstunden Erdgas einsparen. Das wäre der gesamte Jahresverbrauch von Hessen“, rechnet Birnbaum vor. Deswegen unterstütze man sowohl den Gas-Sparplan der Europäischen Union als auch den der Bundesregierung ausdrücklich.

Eon-Chef Birnbaum plädiert für reduzierte Mehrwertsteuer

Deutschland hat im ersten Halbjahr dieses Jahres schon deutlich Gas gespart, laut Bundesnetzagentur 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Eon-Chef forderte mit Blick auf die deutlichen Belastungen bei Verbrauchern allerdings Maßnahmen zur Entlastung: „Wir wissen sehr genau, was für Belastungen das für viele unserer Kunden trotzdem bedeutet. Daher bedarf es weiterer Maßnahmen, wie des Wegfalls der Energiesteuer, einer Absenkung auf den reduzierten Mehrwertsteuersatz für Energie sowie einer gezielten Entlastung besonders betroffener Kundengruppen, die diese Preisanstiege nicht mehr tragen können.“ Im Geschäftsbereich Kundenlösungen sinkt das Ergebnis aufgrund der hohen Beschaffungskosten auf gut eine Milliarde Euro, 90 Millionen weniger als im Vorjahresvergleich.

>> Lesen Sie hier: Stadtwerke erhöhen Gastarife massiv: „Es gibt eine größere Preiswelle“ – Weitere Anhebungen drohen

Das bereinigte Ebitda lag mit knapp 4,1 Milliarden Euro rund 700 Millionen Euro unter dem Vorjahreswert. Im vergangenen Jahr hatte Eon vor allem noch von positiven Sondereffekten in Höhe von 600 Millionen Euro profitiert: Für eine Rückabwicklung getätigter Reststrommengen bekam die Atomtochter Preussen Elektra eine Einmalzahlung. Ab Ende Dezember 2022 fallen die Einnahmen aus der Kernkraftsparte mit dem geplanten Atomausstieg endgültig weg.

Noch nützen die hohen Strompreise Eon allerdings mit Blick auf sein letztes verbliebenes Atomkraftwerk Isar 2. Im Nicht-Kerngeschäft bündelt der Versorger den Betrieb und Rückbau der deutschen Kernkraftwerke, die von der Einheit Preussen Elektra gesteuert werden, sowie das Erzeugungsgeschäft in der Türkei. „Wir heben unsere Prognose für das Nicht-Kerngeschäft um 200 Millionen Euro auf 0,8 bis eine Milliarde Euro an“, sagte Finanzvorstand Spieker.

In der Debatte um eine mögliche Laufzeitverlängerung verwies Eon erneut auf die Politik. „Wir bereiten uns seit Jahren sowohl technisch als auch organisatorisch auf die Stilllegung und den Rückbau unserer Kernkraftwerke vor“, sagte Spieker. „Sollte die Bundesregierung im Rahmen des laufenden Stresstests zu einer Neubewertung der Lage kommen, sind wir zu Gesprächen bereit.“

Positiv hat sich neben der Atomkraft auch das Geschäft mit Energieinfrastrukturlösungen entwickelt: Der Gewinn der Sparte stieg um 23 Prozent auf 313 Millionen Euro. Auch vom Autarkie-Boom der Hausbesitzer kann Eon profitieren. Im ersten Halbjahr wurden 20.000 Solar- und Speicherlösungen sowie 40.000 moderne Heizungslösungen, vor allem Wärmepumpen, in Europa verkauft. Das sind insgesamt 40 Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor. Damit sei man mittlerweile der größte Anbieter für nachhaltige Energielösungen von Privathaushalten in ganz Europa, so Birnbaum am Mittwoch.

„Wir haben noch nie so eine große Nachfrage nach smarten und nachhaltigen Lösungen bei unseren Kunden gesehen“, sagte der Eon-Chef. Allerdings übersteige die Nachfrage die eigenen Angebotskapazitäten mittlerweile bei Weitem. Schuld seien dabei vor allem Probleme in der Lieferkette und ein Mangel an Fachkräften, die die Solaranlagen, Wärmepumpen und Speicher auch verbauen.

Mehr: Erdgas: Stadtwerke ziehen Preise schon jetzt massiv an – bis zu 116 Prozent teurer