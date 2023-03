Energiekonzern Eon-Chef warnt vor hohen Strompreisen auch in den nächsten Jahren

Die Essener profitieren von den hohen Strom- und Gaspreisen. Auch die Aktionäre sollen davon etwas abbekommen. Gleichzeitig warnt Leonhard Birnbaum vor falscher Sicherheit.

Der Vorstandsvorsitzende Leonhard Birnbaum verkündete einen Milliardengewinn und warnte vor einem weiterhin hohen Preisniveau. (Foto: dpa) Eon-Bilanzpressekonferenz

Essen Der Essener Energiekonzern Eon übertrifft die eigenen Erwartungen für das vergangene Jahr mit einem operativen Gewinn (Ebitda) von 8,1 Milliarden Euro deutlich und steigert deshalb nun auch seine Investitionen um sechs Milliarden Euro. Bis 2027 sollen jetzt 33 Milliarden Euro in den Netzausbau, den Anschluss erneuerbarer Energien und das Geschäft mit Strom- und Gaskunden fließen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Zwei Drittel davon sollen im deutschen Heimatmarkt investiert werden.

Eon-CEO Leonhard Birnbaum sagte bei der Veröffentlichung der Jahreszahlen für 2022 am Mittwochmorgen in Essen: „Es gibt einen Boom an Nachfrage für Energieinfrastruktur und kundennahe Energielösungen. Damit wächst Eon.“ Für 2023 rechne man mit einem ähnlich hohen bereinigten Ebitda von 7,8 bis 8,0 Milliarden Euro. Die Aktionäre sollen für 2022 eine Dividende von 51 Cent je Aktie erhalten, zwei Cent mehr als im Vorjahr.