Energiekonzern Investor Enkraft lässt über RWE-Aufspaltung abstimmen

Enkraft geht der Wandel des Geschäftsmodells nicht schnell genug. Auf der RWE-Hauptversammlung soll die Abspaltung der Kohlesparte auf den Prüfstand kommen.

Enkraft fordert mehr Dynamik beim Umbau des Energiekonzerns. (Foto: dpa) Tagebau Garzweiler

Düsseldorf Der aktivistische Investor Enkraft Capital treibt seine Forderung nach einer Aufspaltung von RWE voran. Für die Hauptversammlung am 28. April hat Enkraft einen Antrag eingereicht, der die Prüfung einer Abspaltung des Kohlegeschäfts vorsieht. Am Dienstag hat der Essener Energiekonzern den Antrag in die Tagesordnung aufgenommen.

„Es ist nicht nachvollziehbar, warum Vorstand und Aufsichtsrat für eine baldige Abtrennung der Braunkohleaktivitäten bisher keinen plausiblen Plan ausgearbeitet und kommuniziert haben“, begründet Enkraft das Vorgehen. Das Segment Kohle/Kernenergie sei für RWE nicht nur langfristig „ökonomisch vernachlässigbar und ökologisch bedenklich“. Eine Fortführung führe zur Unterbewertung am Kapitalmarkt und behindere den Fokus des Vorstands auf den Ausbau des Kerngeschäfts mit erneuerbaren Energien.

Seit einem Jahr fordert Enkraft Capital bereits die Abspaltung der Kohlesparte von RWE. Obwohl der Investor nur 0,03 Prozent der Aktien hält, schafft er es mit Briefen an Aufsichtsrat und Vorstand immer wieder, zum Gesprächsthema zu werden.