Energiekonzern Ölriese Exxon übernimmt Pipeline-Betreiber Denbury in Milliardendeal

Denbury ist darauf spezialisiert, klimaschädliches CO2 in alte Ölförderstätten zu pumpen, um Reste herauszupressen. Die Übernahme soll im vierten Quartal abgeschlossen werden.

Der Ölriese übernimmt den Konzern Denbury, der das größte CO2-Pipelinenetz in den USA betreibt. (Foto: REUTERS) Exxon

Irving Der US-Ölriese Exxon Mobil will mit einer milliardenschweren Übernahme des US-Energiekonzerns Denbury sein Geschäft mit der Speicherung von Kohlendioxid stärken. Exxon kündigte am Donnerstag an, den Denbury-Eignern je Aktie rechnerisch 0,84 eigene Anteilsscheine zu bieten, womit das Unternehmen mit 4,9 Milliarden Dollar bewertet wird.

Denbury betreibt das größte CO2-Pipelinenetz in den USA. Der Konzern ist darauf spezialisiert, das klimaschädliche Gas in alte Ölförderstätten zu pumpen, um dort vorhandene Reste herauszupressen. Die Übernahme soll im vierten Quartal abgeschlossen werden.

