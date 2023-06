Energiekonzern Rückzug auch aus Deutschland: Shell verkauft Teile des Haushaltskunden-Geschäfts

In mehreren Ländern will sich der Energiekonzern aus dem Verbrauchergeschäft zurückzuziehen. In Deutschland versorgt Shell mehr als hunderttausend Kunden mit Strom und Gas.

Der Verkaufsprozess für das Haushaltskunden-Geschäft läuft bereits. (Foto: Reuters) Shell

London Shell will sich aus dem Haushaltskunden-Geschäft in Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden wegen schwacher Renditen zurückzuziehen. Ein Verkaufsprozess laufe bereits. Ziel sei, in den kommenden Monaten eine Einigung mit einem Käufer zu erzielen, teilte der britische Ölkonzern am Dienstag mit.

Shell versorgt in Deutschland rund 110.000 Kunden mit Strom und Gas. In Großbritannien sind es 1,4 Millionen und in den Niederlanden 15.000. Im Januar hatte der neue Vorstandschef Wael Sawan eine strategische Überprüfung der europäischen Einzelhandelsgeschäfte angekündigt und auf „schwierige Marktbedingungen“ verwiesen.

Mehr: Klima-Proteste verzögern Hauptversammlung von Shell