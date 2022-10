Energiekonzern RWE zieht Kohleausstieg vor – Zwei Kraftwerke bleiben länger am Netz

Düsseldorf Der Energiekonzern RWE will den Kohleausstieg um acht Jahre auf das Jahr 2030 vorziehen. Das geht aus einer Eckpunkte-Vereinbarung zwischen RWE, dem Bundeswirtschaftsministerium und dem NRW-Wirtschaftsministerium hervor. Der Entschluss wurde am Dienstagmorgen von Wirtschaftsminister Robert Habeck, NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur und RWE-Chef Markus Krebber vor Journalisten vorgestellt.

Die Vereinbarung sieht auch vor, dass zwei Kraftwerksblöcke, die nach derzeitiger Rechtslage Ende des Jahres stillgelegt werden sollten, bis ins Frühjahr 2024 weiterlaufen. Damit würde die Versorgungssicherheit gestärkt und Erdgas im Strommarkt eingespart werden.

Habeck sagte, dass dieser Entschluss für die Anwohner in den Braunkohleregionen bedeute, dass ihre Dörfer und Höfe erhalten bleiben. Die Siedlung Lützerath allerdings müsse „abgeräumt“ werden, da RWE die Braunkohleflächen darunter benötige.

Die Ampel-Koalition auf Bundesebene hat das Ziel, den bisher spätestens bis 2038 geplanten Kohleausstieg in Deutschland „idealerweise“ auf 2030 vorzuziehen, wie es im Koalitionsvertrag heißt. Das geht aber nur, wenn die Stromversorgung an Tagen mit wenig Sonne und Wind über andere Kraftwerke sichergestellt ist. Fallen Kohle- und Atomkraftwerke weg, müssen Gaskraftwerke diese Aufgabe übernehmen.

Habeck erläuterte dazu: „Gleichzeitig muss die Energiesicherheit natürlich auch für das Jahr 2030 und darüber hinaus garantiert werden, deswegen werden wir eine Ausschreibung für Wasserstoff-Gaskraftwerke vornehmen.“ Genauer gehe es um Gaskraftwerke, die so schnell wie es geht auf Wasserstoff umgestellt werden können. Habeck sagte: „Ich gehe davon aus, dass ein Teil davon, wenn nicht alles, von RWE bereitgestellt werden kann.“

RWE-Chef dringt auf Vergütung für Gaskraftwerke in Reserve

Mit der Vereinbarung kommt die Bundesregierung ihrem Ziel aus dem Koalitionsvertrag ein Stück näher. RWE-Chef Markus Krebber sagte: „Wir werden die Braunkohleverstromung 2030 beenden.“ Er betonte indes die Bedingungen, die aus seiner Sicht erfüllt sein müssen, damit der Kohleausstieg bis 2030 gelingen könne.

Die Ampel-Koalition will den bis 2038 geplanten Kohleausstieg in Deutschland „idealerweise" auf 2030 vorzuziehen. (Foto: dpa) Kohlekraftwerk von RWE

Laut Krebber müsse die Bundesregierung die passenden Rahmenbedingungen schaffen, um die erneuerbaren Energien in Deutschland so schnell wie möglich auszubauen. RWE brauche außerdem Klarheit über den Ausbau des Wasserstoffnetzes in Deutschland. Nur so könnten Investitions- und Standortentscheidungen über wasserstofffähige Gaskraftwerke getroffen werden.

Es brauche Rahmenbedingungen, um den Zubau von wasserstofffähigen Gaskraftwerken so schnell wie möglich anzugehen, denn der Vorlauf für solche Projekte betrage bis zu sechs Jahre. „Aus unserer Sicht müssen die Bedingungen dafür nächstes Jahr geschaffen werden, um den Kohleausstieg 2030 zu ermöglichen“, sagte Krebber.

Der RWE-Chef erklärte, dass der Konzern den Bau der neuen Gaskraftwerke aus privaten Mitteln finanzieren werde. Allerdings müsse geklärt werden, wie die Kraftwerke vergütet werden. Das Problem: Die Kraftwerke sollen nur für den Notfall bereitstehen, also für Tage, an denen der deutsche Strombedarf nicht ausreichend aus Wind- und Solarstrom gedeckt werden kann.

So würden sie möglichst wenig Gas verfeuern. Dadurch rentieren sich die Gaskraftwerke aber nicht. Deshalb wünschen sich die Kraftwerksbetreiber, dass sie für die Bereithaltung von gesicherter Stromproduktion vergütet werden.

