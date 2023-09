Energiekonzern Shell verkauf deutsches Haushaltskundengeschäft an Octopus Energy

Auch das Großbritannien-Geschäft geht an den britischen Konkurrenten. Shell versorgt in den beiden Ländern zusammen insgesamt rund zwei Millionen Haushaltskunden.

Der Verkauf des Haushaltskundengeschäfts in Deutschland und Großbritannien soll im vierten Quartal abgeschlossen werden. (Foto: REUTERS) Shell

London Der Energiekonzern Shell verkauft sein Haushaltskundengeschäft in Deutschland und Großbritannien an den britischen Konkurrenten Octopus Energy. Die Tarife und das Angebot blieben davon unberührt, teilte Shell am Freitag mit. Die Transaktion sei zum ersten September vereinbart worden und solle im vierten Quartal dieses Jahres abgeschlossen werden.

Shell versorgt in den beiden Ländern zusammen insgesamt rund zwei Millionen Haushaltskunden mit Gas, Strom und Breitbandangeboten. Dem Konzern zufolge wollen die beiden Unternehmen auch Möglichkeiten für eine internationale Zusammenarbeit im Bereich des Ladens von Elektro-Fahrzeugen ausloten.

