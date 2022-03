Energiekonzern „Ungeahnte Folgen für die Haushalte“: RWE-Chef warnt vor Energieembargo gegen Russland

Markus Krebber sieht bei einem Importstopp schwerwiegende Folgen für Verbraucher und Industrie. Die Preisrally treibt unterdessen die Geschäfte des Konzerns an.

Essen Der Ukrainekrieg verändert den Energiemarkt derzeit fundamental. Das bekräftigte auch RWE-Chef Markus Krebber, der eigentlich am Dienstag die starken Zahlen des Energiekonzerns für das abgelaufene Jahr präsentieren sollte. Es fühle sich „seltsam an“, so der Manager, in diesen Zeiten eine Pressekonferenz abzuhalten, während „ein grausamer Krieg mitten in Europa herrscht“.

Krebber verurteilte den russischen Angriff auf die Ukraine scharf, sprach sich aber gegen ein Embargo auf Gas und Öl aus Russland aus. Er verstehe zwar die Forderung danach; Sanktionen müssten jedoch so gewählt werden, dass man sie auch durchhalten könne. „Ein sofortiger Stopp hätte ungeahnte Folgen für die Wärmeversorgung der Haushalte“, sagte Krebber.

Zudem dürfte eine längere Lieferunterbrechung die Produktionsanlagen der Industrie und des Mittelstandes „nachhaltig schädigen“. RWE selbst habe keine langfristigen aktiven Lieferverträge für Gas aus Russland und werde auch keine neuen Energielieferverträge mit dem Land abschließen. Aktuell laufe nur noch ein Vertrag bis 2023 über 15 Terawattstunden Erdgas aus Russland.

Schon seit Monaten steigen die Preise für Strom, Gas und andere Energieträger massiv. Durch den Ukrainekrieg herrschte am Weltmarkt zeitweise Panikstimmung. Der Gaspreis stieg im Spotmarkt auf mehr als 300 Euro je Megawattstunde (MWh) und lag damit mehr als zehnmal so hoch wie noch vor einem Jahr.

Auch die Kohlepreise schossen in die Höhe: Kostete eine Megawattstunde vor einem Jahr noch 67 Euro, liegt der Preis aktuell bei 387 Euro. Im Stromgroßhandel kostete eine MWh zwischenzeitlich 500 Euro – ebenfalls zehnmal so hoch wie vor Jahresfrist.

Die Energiekonzerne Uniper, VNG und Leag mussten zuletzt KfW-Kredite in Milliardenhöhe aufnehmen, um bei den hohen Preisen genug Liquidität für Sicherheitszahlungen vorzuhalten. RWE hat das nach eigenen Angaben bislang nicht nötig. „Wir haben kurzfristig genügend Reserven und Kreditlinien verlängert“, sagte Finanzvorstand Michael Müller am Dienstag. Man erwarte nicht, auf Unterstützung zurückgreifen zu müssen, betonte auch Krebber. Ewig könne man das aber auch nicht durchhalten, heißt es dagegen aus Unternehmenskreisen.

Die Preisentwicklung schlägt sich zunächst aber deutlich positiv in der Bilanz von RWE nieder. Die „außergewöhnlich starke Performance des Energiehandels“ und höhere Ergebnisbeiträge aus der konventionellen Stromerzeugung haben zu einem bereinigten Gewinn (Ebit) von 2,19 Milliarden Euro geführt. Das war deutlich mehr als im Vorjahr und übertraf auch die eigene Prognose. Im Januar hatte RWE bereits eine deutliche Erhöhung der Jahresprognose angekündigt.

Während die Geschäftsbereiche Offshore Wind und Biomasse/Wasser/Gas zulegten, lag das bereinigte Ebitda der Sparte Onshore Wind/Solar allerdings deutlich unter dem Vorjahresergebnis. Das führt RWE vor allem auf die Kältewelle im US-Bundesstaat Texas im vergangenen Frühjahr zurück, bei der zahlreiche Kraftwerke ausfielen. Die Wetterkapriolen führten zu einem Minus von insgesamt 400 Millionen Euro. Für das laufende Geschäftsjahr geht der Konzern von einem normalen Geschäftsverlauf aus.

RWE verdient wieder mehr Geld mit Kohle. (Foto: dpa) Tagebau Hambach

Der Energiehandel konnte aufgrund der Preisrally ordentlich zulegen. Hier kletterte das Ebitda von 539 Millionen Euro im Vorjahr auf 769 Millionen Euro 2021. Auch das Kohlegeschäft legte noch einmal deutlich zu: Das Ebitda im Segment Kohle/Kernenergie stieg von 559 Millionen Euro auf 889 Millionen Euro.

Die aktivistische Investorengruppe um Enkraft Capital kritisiert aber die steigenden Kohleaktivitäten des Konzerns und warnt vor Belastungen für die Zukunft: „RWE hat 2021 die Stromproduktion aus Braunkohle um 25 Prozent nach oben gefahren. Ohne eine Ablösung der Braunkohleaktivitäten wird RWE absehbar kein nachhaltiges Unternehmen“, sagt Enkraft-Mitgründer Thomas Schweppe. Jetzt könnten die Gewinne mit dem Verkauf von Kohlestrom für RWE sogar länger fließen als angenommen.

Comeback für die Kohle?

Um sich unabhängiger von Russland zu machen, prüft Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck einen Weiterbetrieb alter Kohlekraftwerke. Angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine müsse gewährleistet sein, dass Kohlekraftwerke als Back-up zur Verfügung stünden, heißt es in einem Papier des Ministeriums. Darin wird auf Braunkohlekraftwerke aus der sogenannten Sicherheitsbereitschaft verwiesen.

„Wir prüfen zurzeit, welche Kohlekraftwerke im Notfall wieder ans Netz gehen oder länger als geplant am Netz bleiben können“, sagte RWE-Chef Krebber am Dienstag. Eine weitere Möglichkeit, dem System zu helfen, sei es, Stilllegungen, die in diesem Jahr anstehen, zu verschieben. „Die Entscheidung, ob dieses erfolgen soll, wird die Bundesregierung treffen“, betonte Krebber. RWE bereite sich vor und stehe im Bedarfsfall bereit. Das ändere aber nichts am Kohleausstiegspfad, sondern könne allenfalls ein „Schritt zur Seite für eine begrenzte Zeit“ sein.

Aber auch ohne zusätzliche Kohleenergie rechnet RWE auf Konzernebene mit einem ordentlichen Ergebnis für 2022, zwischen 3,6 und vier Milliarden Euro. Bisher hatte das Unternehmen eine Spanne von 3,3 bis 3,6 Milliarden in Aussicht gestellt. Für 2022 will der Versorger die Dividende stabil halten.

Mehr Geld für Erneuerbare

RWE ist mitten im Wandel vom einstigen Kohlegiganten zu einem der größten Ökostromanbieter Europas. Mithilfe einer milliardenschweren Investitionsoffensive will der Konzern seine grünen Kapazitäten von aktuell 25 auf 50 Gigawatt bis zum Jahr 2030 ausbauen.

2021 flossen insgesamt rund 3,7 Milliarden Euro brutto in den Ausbau der erneuerbaren Energien, das sind zwölf Prozent mehr als im Vorjahr. Gleichzeitig kündigte RWE den Bau eines LNG-Terminals in Brunsbüttel an. Konzernchef Krebber betonte allerdings, dass die spätere Umrüstung des Terminals für den Import von grünem Wasserstoff möglich sein soll. Man sei optimistisch, dass man das Projekt sogar vor 2025 fertigstellen könne.

Die angekündigten neuen Gaskraftwerke brauche Deutschland aber trotzdem. Hier könnte man jedoch überlegen, ob man die Anlagen nicht schneller oder sogar sofort mit grünem Wasserstoff betreiben kann anstatt mit fossilem Erdgas, so Krebber.

Die Aktie des Unternehmens sackte trotz der guten Zahlen am Dienstagvormittag zeitweise um mehr als zwei Prozent ab, erholte sich dann aber im weiteren Verlauf.

