Energiekonzern Uniper-Chef Maubach kündigt Abgang in diesem Jahr an

Düsseldorf Der Vorstandschef des kriselnden Energiekonzerns Uniper, Klaus-Dieter Maubach, will nach der Verstaatlichung des Unternehmens Platz für einen Nachfolger machen. Maubach und der für das operative Geschäft verantwortliche Vorstand David Bryson machen von ihrem bei Eigentümerwechseln bestehenden Sonderkündigungsrecht Gebrauch und scheiden noch in diesem Jahr aus, teilte Uniper am Dienstag mit.

Beide hätten sich bereit erklärt, ihr Amt weiter auszuüben, bis eine geeignete Nachfolge bestellt worden sei. In beiden Fällen werde dadurch ein geordneter Übergang sichergestellt. Der Aufsichtsrat habe den Prozess zur Nachbesetzung bereits gestartet. Der 60-jährige Maubach war seit März 2021 Vorstandschef.

Aus Unternehmenskreisen heißt es, der Rücktritt von Maubach sei plötzlich gekommen. Dabei handele es sich vermutlich um eine Entscheidung von Maubach selbst, die nicht auf aktiven Druck durch den neuen Eigentümer zurückzuführen sei. Ende vergangenen Jahres hatte bereits Tiina Tuomela als Finanzvorständin ihren Abschied angekündigt. Sie war im April 2021 vom bisherigen Hauptaktionär Fortum ins Uniper-Management gewechselt und kehrt nun zu dem finnischen Konzern zurück. Dort soll sie als Finanzchefin den deutschen Energiemanager Bernhard Günther ablösen.

Der Vertrag des vierten Vorstandsmitglieds, Niek den Hollander, läuft zudem Ende Mai 2023 aus. Aufsichtsratschef Tom Blades zeigte sich zuversichtlich, bald Nachbesetzungen verkünden zu können. Er selbst wurde erst Ende vergangenen Jahres in das Kontrollgremium berufen und zu dessen Vorsitzendem gewählt.

Zukunftsstrategie bei Uniper unklar

Mitte vergangenen Dezember hatten die bisherigen Uniper-Anteilseigner den Weg für eine Übernahme durch den deutschen Staat frei gemacht. Zuvor gehörte das Unternehmen zu rund 70 Prozent dem finnischen Staatskonzern Fortum. Nun ist der Bund mit 99 Prozent Eigentümer.

Beim Einstieg brachte der Bund acht Milliarden Euro Kapital mit. Uniper schätzt, dass sich die benötigten Staatshilfen bis Ende 2024 auf insgesamt mehr als 30 Milliarden Euro ausweiten könnten. Ende Dezember waren dem Unternehmen bereits weitere 5,5 Milliarden Euro frisches Geld zugeflossen. So soll Uniper weiter zuverlässig Gas auf dem Weltmarkt einkaufen und deutsche Stadtwerke und Industriekunden beliefern. Bis das Düsseldorfer Unternehmen mit diesem krisenbelasteten Geschäft wieder profitabel wird, kann es allerdings Jahre dauern.

Auf den neuen Vorstand kommen schwierige Aufgaben zu. Denn es ist unklar, auf welche Geschäfte sich Uniper künftig konzentrieren will. Der Konzern war 2016 als Abspaltung des Essener Energieunternehmens Eon entstanden. Eon hatte vor allem die konventionelle Stromerzeugung aus Kohle und Gas abgespalten, die im Zuge der Energiewende an Bedeutung verlieren soll.

Uniper galt daher zunächst als Resterampe. Was Uniper allerdings auch mitnahm: die profitablen Gaslieferverträge mit Russland. Jahrzehntelang erhielten das Unternehmen und seine Vorgängerkonzerne günstiges Gas von Gazprom, das sie teurer an Stadtwerke und Industrieunternehmen in Deutschland weiterverkauften.

Uniper verdient derzeit mit seinen Kohlekraftwerken und Wasserkraftwerken gut. (Foto: IMAGO/Jochen Tack) Uniper Kraftwerke

Das Geschäftsmodell mit dem günstigen russischen Gas fällt jetzt auf lange Zeit weg. Was Uniper bleibt, sind die Gasspeicher, die das Unternehmen besitzt, der globale Handel mit Energie sowie die Kraftwerke des Konzerns zur Stromerzeugung. Hier profitiert Uniper aktuell von der Situation, die das Hauptgeschäft so in die Bredouille gebracht hat: Weil Russland kein Pipelinegas mehr liefert und so das Gas knapp ist, sind die Preise für Gas hoch. Das treibt auch die Strompreise, denn Strom wird oftmals mit Gaskraftwerken produziert. Wer den Strom günstiger produzieren kann, etwa mithilfe von Kohlekraftwerken, kann viel daran verdienen. So verdient Uniper zumindest mit seinen Kohlekraft- und Wasserkraftwerken Geld.

Allerdings muss Uniper im Gegenzug für die Rettung durch den deutschen Staat auf Geheiß der Europäischen Kommission sein modernstes Steinkohlekraftwerk Datteln IV verkaufen. Der Konzern hat in der Vergangenheit immer wieder kommuniziert, künftig auch stärker auf erneuerbare Energien zu setzen.

Im Vergleich zu Konzernen wie RWE allerdings sind Unipers Stromerzeugungskapazitäten aus Wind- und Solarkraftwerken noch sehr gering. Von Analysten und ehemaligen Mitarbeitern ist zu hören, dass es unwahrscheinlich ist, dass Uniper bei erneuerbaren Energien künftig als starker Akteur auftreten wird.

Eine Hoffnung für Zukunftsgeschäfte liegt für Uniper im Bereich Wasserstoff. Das Unternehmen könnte diesen etwa über ein Terminal in Wilhelmshaven importieren, das seit Dezember zunächst zum Import von Flüssigerdgas verwendet wird.

