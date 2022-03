Energiekonzern Uniper in der Klemme: Ein russischer Gaslieferstopp würde das Unternehmen hart treffen

Kaum ein Gashändler bezieht so viel Gas von Gazprom wie Uniper. Ein Ausfall könnte den angeschlagenen Konzern in finanzielle Schwierigkeiten bringen.

Ein Stopp der bislang zuverlässigen Gaslieferungen aus Russland steht ernsthaft zur Debatte. Gaspipeline

Düsseldorf Der Düsseldorfer Energiekonzern Uniper steht angesichts der Krise mit Russland stark unter Druck. „Wenn kein Gas mehr aus Russland käme, müssten Uniper und andere Weiterverkäufer Gas zu dann wohl extrem hohen Preisen am Markt kaufen, um noch die Kunden beliefern zu können“, beschreibt Analyst Ingo Becker von Kepler Cheuvreux die Klemme. Uniper könne dann in ernsthafte Schwierigkeiten kommen, heißt es in Branchenkreisen.

Kaum ein Unternehmen hat so lange und enge Beziehungen nach Russland wie Uniper und seine Vorgängerunternehmen. Erst 2016 war Uniper von Eon abgespalten worden und hatte damals neben der konventionellen Stromerzeugung und dem Trading auch das Russlandgeschäft übernommen.

Aufgegangen in Uniper ist auch der einstmals mächtigste Gasimporteur Europas Ruhrgas, der bereits Anfang der Siebzigerjahre Erdgas aus Russland importierte. Immer wieder betonte Uniper deshalb die jahrzehntelange zuverlässige Partnerschaft mit Russland, die selbst den Kalten Krieg überstanden habe. Jetzt stehen die zuverlässigen Gaslieferungen zum ersten Mal ernsthaft infrage.

