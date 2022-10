Die Verluste bei Deutschlands größtem Gashändler übersteigen die Hälfte des Grundkapitals. Noch vor der Verstaatlichung könnte das eine weitere Hauptversammlung erzwingen.

Der größte Gasversorger Deutschlands wird verstaatlicht. (Foto: Reuters) Uniper-Zentrale in Düsseldorf

Düsseldorf Der vor der Verstaatlichung stehende Energiekonzern Uniper musste in den ersten neun Monaten 2022 einen Milliardenverlust hinnehmen. Das vorläufige bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) belaufe sich auf rund minus 4,8 Milliarden Euro, nach einem Gewinn von 614 Millionen im Vorjahreszeitraum, wie der Konzern am Dienstag nach Börsenschluss mitteilte.

Der bereinigte Nettoverlust dürfte wohl 3,2 Milliarden Euro betragen, nach einem Gewinn von 487 Millionen Euro im Vorjahr. Die Uniper-Aktien verloren am Mittwochmorgen mehr als vier Prozent auf etwa 3,30 Euro und waren schwächste Titel im Nebenwerteindex SDax.

Was Uniper bislang nicht konkret bekannt gibt, ist der Unternehmensverlust nach dem Bilanzierungsstandard IFRS. Allein in den ersten sechs Monaten des Jahres hatte der Verlust danach zwölf Milliarden Euro betragen. Jetzt dürfte er noch deutlich höher liegen. Die genaue Höhe dürfte erst in der kommenden Woche bekannt werden, wenn Uniper seine vollständigen Quartalszahlen vorlegt.

